„Es war wieder ein Mentalitätsproblem“ - TSV Neuried kassiert in Landsberg die nächste Klatsche

Teilen

TSV-Trainer Daniel Dörfler war nach der 0:5-Packung bei Aufsteiger FT Landsberg bedient. © Markus Nebl (www.fupa.net/oberbayern)

Nach dem 1:2 gegen Habach kassiert der TSV Neuried die nächste Pleite gegen einen Aufsteiger. Bei der FT Jahn Landsberg kam die Dörfler-Elf unter die Räder.

Neuried – Schon früh in der Saison herrscht Krisenstimmung beim TSV Neuried. Die durchwachsene Saisonvorbereitung schien nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen den SV Bad Heilbrunn kurzzeitig vergessen, doch nun haben die Neurieder im dritten Saisonspiel bereits die zweite Niederlage kassiert. Und während sich die 1:2-Pleite am Samstag gegen den ASV Habach noch in die Kategorie „unglücklich“ einordnen ließ, wurde das Auswärtsspiel am Dienstagabend bei einem weiteren Aufsteiger, der FT Jahn Landsberg, zu einem echten Debakel. Schönreden wollte TSV-Trainer Daniel Dörfler die 0:5-Niederlage nicht, er bezeichnete sie als „auch in der Höhe verdient“.

„Wenn man in einer Viertelstunde so überrannt wird, dann stimmt es im Kopf nicht.“

Schon nach 17 Minuten war die Partie so gut wie entschieden. Die Gäste begannen zwar mutig und setzten mit einem Freistoß von Thomas Maier an die Latte das erste Ausrufezeichen, doch die aus einer kompakten Defensive heraus agierenden Landsberger konterten stark und waren mit dieser Taktik enorm effektiv. „Sie standen tief und wollten mit hoher Geschwindigkeit hinter die Kette kommen. Damit sind wir auf den Außenbahnen überhaupt nicht klargekommen“, analysierte Dörfler. Schon den ersten FT-Konter in der fünften Minute schloss Yannik Dillinger nach einer Hereingabe zur Führung ab. Anschließend erhöhte Yannik Hübner per Foulelfmeter auf 2:0 (13.). Erneut Dillinger erzielte – wieder nach Zuspiel von außen – das 3:0 (17.).

Bereits gegen Habach war Neuried eine 15-minütige Schwächephase zum Verhängnis geworden. „Wenn man in einer Viertelstunde so überrannt wird, dann stimmt es im Kopf nicht. Es war wieder ein Mentalitätsproblem“, lautete Dörflers erster Erklärungsansatz.

Neuried-Coach Dörfler nimmt Mannschaft vor Duell gegen Top-Team BCF Wolfratshausen in die Pflicht

Maximilian Kriebel, der aus rund elf Metern übers Tor schoss (30.), und Benedikt Nowack mit einem weiteren Freistoß an die Latte (34.) verpassten es, zumindest wieder für etwas Hoffnung zu sorgen. Stattdessen wurden die Grün-Weißen erneut ausgekontert: Bastian Dillinger erhöhte auf 4:0 (37.). Der zweite Durchgang stand für Neuried im Zeichen der Schadensbegrenzung. „Wir haben uns zumindest gewehrt“, stellte Dörfler fest. Zu einem Ehrentreffer reichte es aber nicht mehr. Nach eher ereignisarmen 45 Minuten setzte Landsbergs Joker Nikolaos Liatsopoulos in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Im kommenden Heimspiel gegen den in allen drei Spielen siegreichen BCF Wolfratshausen muss der TSV Neuried ein anderes Gesicht zeigen. Dörfler stellt unmissverständlich klar: „Jetzt heißt es: Schnauze halten und am Samstag zeigen, was los ist.“ (TOBIAS EMPL)

FT Jahn Landsberg – TSV Neuried 5:0 (4:0)

FT Jahn Landsberg: Stroehl; Uhlsamer, Brinkmann, Haentsche (83. Wilhelm), Y. Dillinger (75. Liatsopoulos), Hübner, Wagner, Mätz, Pittrich (39. Baumgartl), B. Dillinger (60. Morina), Süß (C/80. Hasselberg)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger (46. de Caro), Kaspar, Le Dren, Maier, Nowack, Schwahn, M.Kriebel (62. Kurras), Kellner, Prangenberg (80. Uslu), Karmazyn

Tore: 1:0 Y. Dillinger (5.), 2:0 Hübner (13./FE), 3:0 Y. Dillinger (17.), 4:0 B. Dillinger (37.), 5:0 Liatsopoulos (90.+3)