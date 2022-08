TSV Neuried: Aufbaugegner für Tabellenletzte? Hrgovic-Elf fremdelt mit Favoritenrolle

Josip Hrgovic: Musste zwei überraschende Niederlagen mit ansehen. © Imago/Lackovic

Der TSV Neuried ist grandios in die Saison gestartet. Doch gegen den jeweils Tabellenletzten verlor die Mannschaft von Josip Hrgovic nun zweimal in Folge.

Neuried – Die Saison in der Bezirksliga Süd ist noch jung, zu diesem Zeitpunkt hat die Tabelle noch eine begrenzte Aussagekraft. Langsam deutet sich jedoch schon an, welche Mannschaften oben mitspielen könnten und wer vermutlich gegen den Abstieg kämpfen wird. Nachdem der TSV Neuried an den ersten vier Spieltagen starke zehn Punkte geholt hatte, verlor er nun zweimal in Folge – und das jeweils gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzten.

Sowohl der SV Raisting mit einem 1:0-Sieg in Neuried vor einer Woche als auch der TSV Großhadern mit einem 4:2-Heimerfolg am Sonntag feierten gegen den Würmtaler Bezirksligisten jeweils den ersten Saisonsieg.

Nachdem die Neurieder zuvor gegen die in der oberen Tabellenhälfte postierten SpVgg Haidhausen (3. Platz), VfL Denklingen (6.), SV Aubing (7.) und SV Bad Heilbrunn (2.) punkten konnten, leisteten sie gegen die Kellerkinder der Liga zweimal unfreiwillige Aufbauhilfe.

Nach der schwachen Vorsaison hatten die Neurieder in den ersten Saisonspielen nur wenig zu verlieren und gingen selbst eher als Außenseiter in die Partien. Nun müssen sie jedoch zeigen, dass sie auch mit der Favoritenrolle zurechtkommen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag. Dann empfängt der TSV den Aufsteiger FC Hellas München. Der ist aktuell Vorletzter. (te)