TSV Neuried: Tage der Wahrheit - Drei Kracher-Spiele in einer Woche

Dem Nachwuchs eine Chance: Camillo Kaspar (l.) aus der A-Jugend wurde erfolgreich in Neurieds Erste integriert. © MSW

Der TSV Neuried steht vor einer richtungsweisenden Woche: Innerhalb von sieben Tagen muss Neuried gegen die Spitzenteams VfL Denklingen und SC Oberweikertshofen sowie den abstiegsbedrohten MTV Berg antreten.

Neuried – Wohin geht die Reise des TSV Neuried? Nach dieser Woche wird die Antwort auf die Frage klarer sein. Innerhalb von nur sieben Tagen treten die Bezirksliga-Fußballer gegen zwei der besten Teams der Liga an – und dazwischen gegen eine Mannschaft, die mit aller Macht darum kämpft, einen möglichen Abstieg zu vermeiden. Am Samstag wartet auf das Team der beiden Trainer Josip Hrgovic und Daniel Dörfler das schwere Auswärtsspiel beim aktuellen Tabellenzweiten, VfL Denklingen (16 Uhr, Buchweg), am Mittwochabend um 19 Uhr steht die Nachholpartie gegen den Zehnten, MTV Berg, an und drei Tage später am Karsamstag das Heimspiel gegen Spitzenreiter SC Oberweikertshofen (14 Uhr).

Die kommenden sieben Tage werden Aufschluss darüber geben, mit welchen Gefühlen der TSV Neuried in den Saisonendspurt gehen kann. Bei einem perfekten Verlauf, sprich drei Siegen aus drei Spielen, wären die derzeit achtplatzierten Neurieder fünf Spieltage vor Saisonende wohl aller Abstiegssorgen ledig. Gelingt ihnen jedoch in keiner der drei Partien ein Sieg, müssten die Würmtaler den Blick nach unten richten. Denn das Polster auf den Abstiegsrelegationsrang ist mit sechs Zählern nicht gerade üppig.

Von diesen Überlegungen will TSV-Trainer Daniel Dörfler im Moment jedoch wenig wissen. „Ich schaue nicht nach oben oder unten“, betont er. „Wir müssen unsere Identität finden und gute Leistungen abliefern – unabhängig vom Gegner.“ Dabei hat Neuried allerdings mit einigen Problemen zu kämpfen, der Kader ist in diesen Wochen dünn besetzt. So wird etwa mit Maximilian Demmer ein Führungsspieler berufsbedingt vorerst nicht mehr zum Einsatz kommen. Immerhin konnte zuletzt Offensivkraft Camillo Kaspar aus der eigenen A-Jugend ins Bezirksliga-Team integriert werden.

Der dünne Neurieder Kader muss zum Auftakt der harten Woche bei Aufsteiger Denklingen antreten. Der VfL um den führenden der Torschützenliste, Simon Ried (22 Treffer), hatte bis zur Winterpause stark aufgespielt, schwächelte aber zuletzt etwas. Im neuen Jahr feierten die Denklinger einen – von Nebengeräuschen aufgrund einer verweigerten Spielverlegung begleiteten – 5:1-Sieg gegen Schlusslicht SC Pöcking-Possenhofen, verloren dann aber beim BCF Wolfratshausen mit 0:1 und kamen zuletzt gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Großhadern nicht über ein 4:4-Unentschieden hinaus.

Allerdings ist die Mannschaft gerade zu Hause eine Macht. Denklingen ist als einziges Team der Liga vor heimischem Publikum noch ungeschlagen. Der in der Winterpause zu Neuried gestoßene Liga-Neuling Dörfler ist vor den anstehenden Duellen mit den Spitzenteams gespannt, was diese spielerisch zu bieten haben. „Bisher waren die Spiele vor allen Dingen sehr kampfbetont“, so Dörfler. (Tobias Empl)