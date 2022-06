Hrgovic und Dörfler bleiben Doppelspitze: Bezirksligist TSV Neuried verlängert mit Trainern

Ergänzen sich gut: Daniel Dörfler (l.) und Josip Hrgovic wollen den TSV Neuried als Duo wieder zurück in die Erfolgsspur bringen – auch wenn es aus den ersten zehn gemeinsamen Pflichtspielen nur einen Sieg gab. © Dagmar Rutt

Bezirksligist TSV Neuried setzt heuer auf Kontinuität. Anders als in den vorigen Jahren bleibt das Trainer-Tandem erhalten: Josip Hrgovic und Daniel Dörfler.

Neuried – Bei Fußball-Bezirksligist TSV Neuried hat es in den vergangenen Jahren einige Trainerwechsel gegeben. Doch die Grün-Weißen wünschen sich mehr Kontinuität. In diesem Sommer startet Neuried erstmals seit Langem mit dem gleichen Trainerteam in die neue Saison, mit dem die vergangene auch abgeschlossen wurde: Josip Hrgovic und Daniel Dörfler bleiben als gleichberechtigtes Trainerduo im Amt. „Wir haben sehr gute Gespräche geführt und sind sehr zufrieden mit ihrer Arbeit“, sagt der kommissarische Fußballabteilungsleiter, Martin Trissler.

TSV Neuried: Hrgovic und Dörfler wollten Saisonabschluss abwarten

Der Verein hatte intern bereits frühzeitig signalisiert, mit beiden Trainern weitermachen zu wollen – „und zwar ligaunabhängig“, wie Trissler betont. Beide hatten jedoch darum gebeten, die Frage nach ihrer persönlichen Zukunft bis nach Saisonende zurückzustellen. Der Fokus lag zunächst darauf, den Klassenerhalt zu schaffen. Nach dem 3:0-Sieg beim SC Pöcking-Possenhofen am abschließenden Spieltag und dem damit verbundenen Klassenerhalt waren sich Sportliche Leitung, Trainer und Mannschaft dann allerdings recht schnell einig, weiter zusammenarbeiten zu wollen.

Mit nur einem Sieg aus zehn Pflichtspielen verlief das Jahr 2022 bislang unbefriedigend. Dass das Team bis zum Saisonfinale um den Klassenerhalt kämpfen musste, lastet Trissler aber nicht den Trainern an. „Es waren schwierige Umstände. Nach unserem Corona-Ausbruch haben wir viele Spiele in der Schlussphase verloren und sind dadurch in eine Negativspirale gekommen. Der Abstiegskampf war für die meisten Spieler dann eine völlig ungewohnte Situation“, sagt der Abteilungsleiter, der am Ende vor allem froh war, dass die Saison vorbei war.

Neuried: Nach schwieriger Bezirksliga-Rückrunde Vorfreude auf neue Saison

So langsam macht sich nun jedoch wieder Vorfreude auf die kommende Spielzeit breit, in der einige attraktive Liga-Neulinge wie Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen oder Kreisliga-Aufsteiger TSV 1865 Murnau die Bezirksliga Süd bereichern werden.

Trissler ist optimistisch, dass mit den beiden TSV-Trainern dann eine erfolgreichere Saison möglich ist. „Ich sehe eine Entwicklung. Beide profitieren voneinander“, sagt der Fußball-Chef, der am Modell Doppelspitze festhält.

TSV Neuried: Hrgovic und Dörfler ergänzen sich als Trainer gut

Auch Hrgovic, der weiterhin auch die A-Jugend trainiert, ist froh über die Sommerpause, fiebert aber schon langsam dem Vorbereitungsstart am 20. Juni entgegen. „Ich habe aus der Saison sehr viel mitgenommen“, sagt der 30-Jährige und ergänzt: „Wir haben uns genau angeschaut, was gut gelaufen ist – und was nicht. Dann haben wir gemeinsam entschieden weiterzumachen.“

Die Zusammenarbeit mit Dörfler (37), der in der Winterpause als Nachfolger von Maximilian Zgud (jetzt beim FC Neuhadern) ins Trainerteam eingestiegen war, bewertet er positiv. Beide würden ähnlich ticken, aber auch unterschiedliche Sichtweisen einbringen. Eines haben die Trainer laut Hrgovic auf jeden Fall gemeinsam: „Wir haben beide sehr hohe Ansprüche an uns selbst.“

TSV Neuried: Zwei Neuzugänge und ein Abgang zu einem Landesligisten

Auch die Erwartungen an die Spieler bleiben hoch. Bis zum ersten Mannschaftstraining haben alle Fußballer einen Trainingsplan zu absolvieren. Zusätzlich zu den A-Jugendlichen, die bereits im Saisonfinale mitwirkten, sind schon zwei externe Neuzugänge fix, einige weitere könnten noch hinzukommen. „Wir brauchen Konkurrenzkampf“, sagt Hrgovic.

Allerdings steht auch schon ein Abgang fest: Marko Ralic (21) schließt sich Landesligist TSV Gilching-Argelsried an. Der vielseitig einsetzbare Linksfuß absolvierte in der abgelaufenen Saison 19 Bezirksliga-Spiele für Neuried, dabei gelangen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen.

