Neuried verliert wichtige Stützen an FFC Wacker: TSV-Coach stolz: „Ich finde es toll“

Mehr Verantwortung: Marie Grassow ist nach dem Weggang von Leistungsträgerinnen wie Pia Richter und Franziska Schürle eine Kandidatin für eine Führungsrolle. Sie lehnte Angebote anderer Vereine ab. © Michael Schömwälder

Der TSV Neuried muss mehrere Abgänge verkraften. Franziska Schürle und Pia Richter gehen zum FFC Wacker München. Der Umbruch wird etwas dauern.

Neuried – Die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried stehen vor einem größeren Umbruch. Mehrere Spielerinnen verlassen den Verein oder hängen die Fußballschuhe an den Nagel. Gleichzeitig werden aber auch „acht bis zehn“ Neuzugänge das Team verstärken, wie Trainer Christian Rockmeier bekannt gibt. Der Trainer selbst hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

„Es war ein sehr schwieriges Halbjahr, aber die Aufgabe reizt mich, nun eine neue Mannschaft zu formen“, sagt Rockmeier, der das Traineramt in der Winterpause übernommen hatte.

FFC Wacker München verpflichtet Franziska Schürle aus Neuried

Eine der Spielerinnen, auf deren Leistungen er in Zukunft nicht mehr bauen kann, ist Pia Richter. Die 24-Jährige wechselt in die erste Mannschaft des Regionalligisten FFC Wacker München. Auch Franziska Schürle (28) schließt sich dem FFC Wacker München an, sie ist dort für die zweite Mannschaft (Landesliga) eingeplant. Rockmeier freut sich, dass beide künftig die Chance erhalten, sich in höheren Ligen zu beweisen. „Ich finde es toll. Es geht ja auch darum, die Spielerinnen bestmöglich auszubilden, damit sie möglichst hochklassig spielen können. Pia spielt nächste Saison sogar im DFB-Pokal“, so der TSV-Coach.

Dennoch sei klar: „Die Abgänge tun uns natürlich weh.“ Eine weitere langjährige Leistungsträgerin, Alexandra Höhne (31), wird in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr für Neuried auflaufen. Nach zuletzt langer Verletzungspause beendet sie ihre Karriere, ebenso wie Tina Alles (30). Innerhalb der Liga wechseln die erst im Sommer nach Neuried gekommenen Zwillingsschwestern Sevdi und Selvije Maloku (22). Sie schließen sich dem BCF Wolfratshausen an.

Es fallen starke Persönlichkeiten weg. Der Umbruch wird einige Zeit dauern

Begonnen hatte dieser größere Umbruch bereits im Winter, als sich etwa mit Erin Aboelnour (32) die bis dahin beste Torschützin verabschiedete. Hinzu kamen lange Verletzungspausen von Leistungsträgerinnen wie Cäcilia Detsch (21) oder Jennifer Heller (28). Zudem wechselte die spielende Co-Trainerin Emma Zielinski (33), die bis dahin in der abgelaufenen Saison wegen ihrer Schwangerschaft ohnehin nicht zum Einsatz gekommen war, im Frühjahr nach Wolfratshausen (wir berichteten). „Wir hatten einfach nicht die nötige Kaderstärke“, sagt Rockmeier im Rückblick auf die vergangenen Monate.

Nach einem ordentlichen Start ins neue Jahr mit fünf Spielen ohne Niederlage ging es bergab. Von den anschließenden acht Partien verlor Neuried sieben und gewann nur noch eine. Aus dem vorderen Drittel rutschte der TSV bis auf Rang acht der Tabelle ab. Doch Rockmeier ist trotz der weiteren Abgänge optimistisch, dass die Mannschaft in der kommenden Saison dank einiger Verstärkung wieder in die Spur findet. Namen nennt er zwar keine, er spricht aber von „erfolgversprechenden jungen Neuzugängen mit viel Potential“.

Klar ist aber trotzdem: Das neue Team wird sich erst einmal finden müssen. „Es fallen starke Persönlichkeiten weg“, weiß Rockmeier. Das könnte aber auch dazu führen, dass andere Spielerinnen mehr Verantwortung übernehmen – etwa Marie Grassow (21), die trotz einiger Angebote dem Verein treu bleibt. Dennoch warnt der Trainer: „Der Umbruch wird einige Zeit dauern.“

Damit die neu formierte Mannschaft bereits zum Punktspielstart im September auf einem guten Stand ist und urlaubsbedingte Absenzen kompensiert werden können, hat Rockmeier eine lange Vorbereitungsphase angesetzt. Nach einer gerade mal dreiwöchigen Sommerpause starten die Neuriederinnen bereits Anfang Juli wieder mit der Vorbereitung auf die Saison.