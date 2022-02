TSV Neuried probiert wieder Doppel-Spitze: Daniel Dörfler ist der neue Mann an Hrgovic‘ Seite

Teilen

Endlich wieder an der Seitenlinie: Daniel Dörfler hatte nach sieben Jahren beim SV Lochhausen erst mal Pause gemacht. Jetzt legt er beim TSV Neuried wieder los. © d. Rutt

Daniel Dörfler tritt die Nachfolge von Maximilian Zgud beim TSV Neuried an. Der ehemalige Trainer des SV Lochhausen bildet die Doppelspitze mit Josip Hrgovic.

Neuried – Der Fußballplatz hat Daniel Dörfler gefehlt. Sieben Jahre lang hatte der 37-Jährige ununterbrochen die erste Herrenmannschaft des SV Lochhausen trainiert, sich nach der einvernehmlichen Trennung im Sommer 2021 aber eine Auszeit genommen. Nun ist er seit gut einem Monat wieder ins Trainergeschäft zurückgekehrt. Gemeinsam mit Josip Hrgovic trainiert er seit kurzem die Bezirksliga-Mannschaft des TSV Neuried, die sich gerade auf den Rückrundenstart am 12. März vorbereitet. „Es macht mir großen Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen und mit den Spielern zu arbeiten. Das gibt mir gerade sehr viel Energie“, sagt er.

Dörfler hat im Winter die Nachfolge von Maximilian Zgud angetreten, der zuvor gemeinsam mit Hrgovic die Trainer-Doppelspitze beim Tabellensechsten der Bezirksliga Süd gebildet hatte. Auch wenn das Modell mit Zgud und Hrgovic nicht erfolgreich verlaufen ist, versucht Neuried es nun erneut mit einem Trainerteam ohne die übliche Aufteilung mit Chef- und Co-Trainer. Der kommissarische Abteilungsleiter Martin Trissler hofft, dass durch eine deutlichere Abgrenzung der Kompetenzen und eine höhere Übereinstimmung in Bezug auf die Spielidee diesmal weniger Probleme auftreten.

Dörfler, der italienische Wurzeln hat und Anhänger des Serie-A-Klubs Udinese Calcio ist, berichtet, dass die beiden „Südländer“ (Dörfler) – er und Hrgovic – während mehrerer Gespräche in der Winterpause eine gemeinsame Basis gefunden haben. Er hofft auf eine produktive Zusammenarbeit: „Ich habe schon immer versucht, im Team zu arbeiten. Allein ist es immer schwerer. Wir haben uns aufgeteilt und die Aufgaben klar abgesteckt.“ Wer für welche konkreten Bereiche zuständig sein soll, verrät der Neue nicht, betont aber: „Wir besprechen fast alles miteinander.“

Während Hrgovic die Spieler bereits seit Jahren kennt, müssen sich der neue Coach und die Mannschaft allerdings erst noch aneinander gewöhnen. „Wir befinden uns in der Kennenlernphase. Es geht darum, einen gemeinsamen Wortschatz zu finden“, sagt der neue Mann. Derzeit arbeite man viel an den fußballerischen Grundlagen. Besonderen Wert legt er zudem auf den zwischenmenschlichen Bereich. „Es geht erst einmal darum, eine Mannschaft zu formen, in der sich jeder auf den anderen verlassen kann. Man kann keinen Erfolg und auch keinen Spaß haben, wenn man kein Team ist“, so Dörfler. Dies gelte in der A-Klasse genauso wie in der Bezirksliga.

Über die nötige fachliche Kompetenz verfügt der Neue dafür offenkundig. Er hat Sportwissenschaften studiert, bereits in jungen Jahren mehrere Scheine gemacht – unter anderem einen Jugendleiterschein – und einige Trainererfahrung gesammelt. Angefangen hat seine Trainerlaufbahn wie bei vielen jungen Trainern: Weil es als Spieler nicht weiterging. „Mit 19 hatte ich meine erste Hüft-OP, mit 27 Jahren habe ich nach einigen weiteren Verletzungen aufgehört“, berichtet er.

Als Spieler verbrachte er die meiste Zeit bei seinem Heimatverein SV 1880 München, als Trainer beim SV Lochhausen, den er seit seinem Amtsantritt 2014 von der A-Klasse bis in die Kreisliga führte. Doch nach der coronabedingt abgebrochenen Spielzeit 2019/21 war Schluss – ebenso wie für den früheren Lochhausener Stürmer Maximilian Schwahn, auf den Dörfler nun in Neuried wieder trifft. „Nach sieben Jahren und sechs Saisons war es in Lochhausen einfach Zeit für eine Veränderung. Und ich habe danach erst einmal eine Pause gebraucht“, erzählt Dörfler. Doch diese Pause hat nun lange genug gedauert.