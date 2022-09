TSV Neuried: Futsaler holen Auftakterfolg – aber noch jede Menge Luft nach oben

Um 9:45 Uhr war am Samstagmorgen Abfahrt in Richtung Darmstadt für die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried, um Mitternacht waren sie wieder zurück.

Neuried – Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Das Team von Trainer Mathieu Jerzewski feierte bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 einen 6:3 (3:0)-Sieg und konnte sich damit, wie schon in der Vorsaison, über einen gelungenen Auftakt freuen.

„Die Heimfahrt war dadurch viel angenehmer und es war auch ganz wichtig, so in die Saison zu starten. Es setzt positive Energie und Motivation frei“, sagte Jerzewski zufrieden. Bei der Leistung seiner Mannschaft sieht er allerdings noch Luft nach oben. „Das war noch nicht unser Optimum, es gibt noch enorm viel zu verbessern“, so der TSV-Coach. Man habe sich den Dreier jedoch mit viel Leidenschaft erarbeitet. „Der Schlüssel zum Erfolg waren das Kollektiv, die geschlossene Teamleistung und das konsequente Umsetzen unserer Philosophie“, so Jerzewski.

Im ersten Durchgang hatten die Gäste das Spiel gut im Griff und ließen kaum Torchancen zu. Neuzugang Denys Karmayin, der bereits im Testspiel gegen den SSV Jahn Regensburg getroffen hatte, bewies bereits in der ersten Minute erneut seinen Torriecher. Anschließend verpassten es die Grün-Weißen mehrfach, weitere Treffer nachzulegen. Erst kurz vor der Halbzeitpause sorgten Erik Martori und Marcel Nirschl mit zwei Toren für einen komfortableren Vorsprung. Im zweiten Durchgang kam der Aufsteiger dann allerdings besser ins Spiel. Nach Karmazyns zweitem Treffer zum 4:0 (24.) machte es Darmstadt mit zwei Toren noch einmal spannend. Erneut Martori (30.) und Alejandro Lopez Hernandez (37.) gaben jedoch die passende Antwort. Auch wenn Neuried kurz vor dem Abpfiff noch ein drittes Gegentor kassierte, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.

Nachlegen wollen die Grün-Weißen am Sonntag. Dann empfangen sie SVK Futsal Allgäu im heimischen Sportpark – und haben eine deutlich kürzere Anfahrt zu bewältigen. (te)

SV Darmstadt 98 – TSV Neuried 3:6 (0:3) TSV Neuried: Dos Santos, Alicic; Smolniakov, Vlahovic (C), Nehrhoff, Mrsic, Mirzai, Karmazyn, Martori, Nirschl, Lopez Hernandez

Tore: 0:1 Karmazyn (1.), 0:2 Martori (18.), 0:3 Nirschl (19.), 0:4 Karmazyn (24.), 1:4 Zecic (24.), 2:4 Simsek (30.), 2:5 Martori (30.), 2:6 Lopez Hernandez (37.), 3:6 Atai (39.)