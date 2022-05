Futsal: TSV Neuried zum Klassiker nach Deisenhofen

Neurieds Futsal-Coach Mathieu Jerzewski freut sich auf das Duell gegen Deisenhofen. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Der TSV Neuried und der FC Deisenhofen stellen seit Jahren die zwei stärksten Futsal-Mannschaften im Landkreis München.

Neuried – Zunächst in der Bayernliga und später in der Regionalliga Süd trafen beide Teams bereits mehrfach aufeinander. „Man kann in der Tat von einem Klassiker sprechen“, sagt Mathieu Jerzewski, langjähriger Coach der Neurieder Futsaler.

Nach zwei Regionalliga-Duellen in der Saison 2021/22 treffen sich beide in diesem Sommer auch im Bayerischen Verbandspokal noch mindestens zweimal – zunächst an diesem Samstag im Vorrunden-Hinspiel in der Grundschule Deisenhofen (19 Uhr, Oberhaching, Schulstraße).

Trotz der zahlreichen Aufeinandertreffen wird es Jerzewski und seinem Team nicht langweilig. „Wir freuen uns darauf“, betont der TSV-Coach und ergänzt: „Ich persönlich kenne mittlerweile gut genug die meisten Gegenspieler mit ihren Stärken und Schwächen.“ Möglicherweise auch deshalb gelang den Grün-Weißen in dieser Saison erstmals nach einer jahrelangen Niederlagenserie ein Sieg gegen den Angstgegner. Der dramatische 4:3-Auswärtserfolg am 6. März war für Neuried der entscheidende Schritt auf dem Weg zum Regionalliga-Klassenerhalt. Nun würden Jerzewski und sein Team gerne zum zweiten Mal in Folge den FCD schlagen – und könnten einen Sieg nach der 3:4-Auftaktniederlage im ersten Gruppenspiel des Pokals gegen den Futsal Club Regensburg auch gut gebrauchen. Damit dieser gelingt, wäre es allerdings von Vorteil, mit einem breiteren Kader anzutreten als in Regensburg. „In der Theorie sind wir besser aufgestellt“, sagt Jerzewski, kurzfristige Absagen sind aber nicht ausgeschlossen.

Für Neuried gilt es, die Duelle – und den kurzen Fahrtweg – noch einmal zu genießen: Denn in der Regionalliga wird es vorerst zu keiner Neuauflage des „Futsal-Klassikers“ kommen. „Deisenhofen hat sich nicht für die neue Saison beworben. Die Gründe sind mir nicht bekannt“, berichtet Jerzewski. (Tobias Empl)