Gute Vorsätze beim TSV Neuried: Jerzewski hofft auf mehr Motivation und weniger Gegentore

Denys Karmazyn konnte bei der Reserve Selbstvertrauen tanken. Foto: TSV Neuried © TSV Neuried

Der Januar ist der klassische Monat für gute Vorsätze. Ob diese sich umsetzen lassen, zeigt sich in der Regel erst im Jahresverlauf.

Neuried – Mathieu Jerzewski, langjähriger Futsaltrainer von Regionalligist TSV Neuried, erhofft sich für 2023 jedenfalls „hochmotivierte Spieler, die absolute Lust auf Siege haben“. Außerdem wünscht er sich weniger Gegentore seiner Mannschaft.

„Da müssen wir uns deutlich steigern“, stellt der TSV-Coach klar. Seine Futsaler stellen mit 63 Gegentreffern aus den ersten elf Partien aktuell die zweitschwächste Defensive der Regionalliga Süd.

Die erste Chance, Jerzewskis Wünsche in die Tat umzusetzen, haben die Neurieder an diesem Sonntag. Dann startet der Tabellensechste mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC ins neue Jahr (15 Uhr, Am Sportpark). Es ist gleich eine richtungsweisende Partie für die Grün-Weißen, die aktuell mit 15 Punkten nur zwei Zähler Vorsprung auf Abstiegsplatz acht haben.

Die badischen Gäste sind als Siebter ein direkter Tabellennachbar des TSV. Sie haben zwei Punkte weniger auf dem Konto bei einem weniger absolvierten Spiel und könnten mit einem Sieg vorbeiziehen. Ein Heimerfolg würde Neuried hingegen ein Fünf-Punkte-Polster auf den KSC bescheren. Das Hinspiel verloren die Würmtaler auswärts 4:6.

Erst in dieser Woche ist Jerzewskis Mannschaft wieder in den Trainingsbetrieb gestartet, die Spieler waren jedoch angehalten, sich während der freien Zeit selbstständig fit zu halten. Etwas Spielpraxis konnten mehrere Futsaler zudem am vergangenen Wochenende bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga sammeln, die nach zweijähriger Pause in den Spielbetrieb zurückkehrte (wir berichteten). Dabei tankten mit Denys Karmazyn, Erik Martori und Doppelpacker Pavlo Stohniienko drei von ihnen durch eigene Treffer eine Portion Extra-Selbstvertrauen. Bis auf den rotgesperrten Antonio Mrsic steht Jerzewski ein breiter Kader zur Verfügung. (te)