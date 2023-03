TSV Neuried Futsal: Motivation auf höheren Tabellenplatz trotz Klassenerhalt hoch

Teilen

Stets verbessern wollen sich die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried (am Ball Djamal Aboulaye). Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried hat den Klassenerhalt der Regionalliga bereits in der Tasche. Ausruhen wollen sie sich allerdings nicht, denn Platz vier kann noch erreicht werden.

Neuried – Nur noch zwei Spiele haben die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried in dieser Saison zu absolvieren. Bevor sie die Spielzeit mit einem Derby gegen den TSV 1860 München beenden, steht am Samstag noch die Auswärtsfahrt nach Stuttgart zur Spielgemeinschaft TSV Weilimdorf II/Stuttgarter Kickers an (12 Uhr, Solitude-Gymnasium, Spechtweg).

Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt bereits sicher. Dennoch möchte Neurieds Trainer Mathieu Jerzewski nicht von einem lockeren Ausklang sprechen. Er betont: „Die Motivation ist weiterhin hoch, wir hatten gestern ein gutes Training mit viel Konzentration.“

Auch einige Ziele gibt es noch. Aktuell hat die Mannschaft 22 Punkte auf dem Konto, exakt gleich viele wie in der auf Rang fünf abgeschlossenen Vorsaison. Schon ein Punkt reicht also aus, um sich im Vergleich zur Vorsaison zu steigern – und mit zwei Siegen könnte angesichts des engen Tabellenmittelfelds sogar noch der Sprung bis auf Rang vier gelingen. „Es spornt uns an, uns immer weiter zu verbessern. Dazu zählt auch die Punkteausbeute. Wir wollen noch weiter punkten“, kündigt Jerzewski an.

Die Gastgeber haben aktuell drei Zähler weniger, aber auch ein Spiel weniger absolviert. Das Hinspiel gewann Neuried nach 2:2-Halbzeitstand am Ende deutlich mit 6:3. Damit erneut ein Sieg gelingt, werde es auch auf die Tagesform und das nötige Spielglück ankommen, so der TSV-Coach. Zur Verfügung steht ihm nur ein dünner Kader. Dennoch ist Jerzewski zuversichtlich. Inzwischen könne man auch die Abwesenheiten wichtiger Spieler besser abfedern als früher. te