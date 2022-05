Neurieds Pokaltraum ist früh zu Ende: Titel-Aspirant scheitert gegen Regensburg

Teilen

Wollte den Titel: Neurieds Futsal-Coach Mathieu Jerzewski. © Dagmar Rutt

Mit hohen Zielen hatten die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried ihre erstmalige Teilnahme am bayerischen Verbandspokal verknüpft: Der Titel sollte her.

Neuried – Doch der Titeltraum ist ausgeträumt. Das Team von Trainer Mathieu Jerzewski verlor das dritte Spiel in Folge, diesmal 7:9 gegen den Futsal Club Regensburg. „Das ist sehr schade, allerdings aufgrund der Leistung am Sonntag auch verdient“, sagte Jerzewski.

Seine Spieler hatten sich vorgenommen, nach zwei knappen Niederlagen den ersten Dreier einzufahren. Doch es wollte nichts gelingen. „Das Team war bestrebt, aber vom Kopf her nicht präsent, selbst gestandene Führungsspieler zeigten ungewohnte Fehlerketten“, analysierte Jerzewski. Bereits nach acht Minuten lagen die Gäste 4:1 in Führung, Mojtaba Mirzais Anschluss nach 0:2-Rückstand hatten sie umgehend gekontert. Im zweiten Durchgang baute Regensburg die Führung weiter aus. Zwar sendete Neuried durch Antonio Mrsic, Erik Martori (2), Alejandro Lopez und zwei erzwungene Eigentore immer wieder Lebenszeichen, doch die Gäste behielten die Oberhand.

„Man sah den Spielern im Laufe der Partie an, dass sie selbst nicht wussten, was gerade geschieht“, stellte Jerzewski fest. In diesen Momenten wünscht er sich mehr Geschlossenheit: „Es muss eine verschworene Einheit auf dem Platz stehen, bei der jeder für jeden einsteht und bestmöglich dem Team hilft.“

Die Neurieder Futsaler haben nun noch ein bedeutungsloses Gruppenspiel gegen den FC Deisenhofen in zwei Wochen zu absolvieren, bei dem einige Reservisten mehr Spielzeit bekommen sollen. Anschließend steht ihnen bis mutmaßlich September eine längere Phase ohne Pflichtspiele bevor. „Wahrscheinlich ist eine Wettkampfpause dringend notwendig, um den Tank aufzuladen“, schätzt Jerzewski. (te)

TSV Neuried – FC Regensburg 7:9 (1:4)

TSV Neuried: dos Santos; Tehrani, Mrsic, Nehrhoff, Mirzai, Stohniienko, Martori (C), Lopez

Tore: 0:1 Herrmann (2.), 0:2 Parzefall (2.), 1:2 Mirzai (3.), 1:3 Ghasemi (4.), 1:4 Warnter (8.), 1:5 Parzefall (21.), 2:5 Mrsic (23.), 2:6 Klein (25.), 2:7 Parzefall (29.), 3:7 Stüve (29./ET), 4:7, 5:7 Martori (30., 30.), 5:8 Warnter (32.), 6:8 Ghasemi (34./ET), 6:9 Herrmann (37.), 7:9 Lopez (39.)