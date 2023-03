TSV Neuried Futsal: Kein Happy End zum Saisonabschluss

Uneffektive Chancenverwertung: Auch wenn Denys Karmazyn zweimal traf, am Ende unterlag der TSV Neuried dem TSV 1860 München mit 6:7. Foto: michael schönwälder © michael schönwälder

Futsal-Regionalligist TSV Neuried hat es nicht geschafft, die Saison mit einem Erfolgserlebnis zu beenden.

Neuried – Im Derby gegen den TSV 1860 München verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Samstagabend mit 6:7 (1:4). Damit beenden die Neurieder die Saison mit 22 Punkten und damit exakt derselben Ausbeute wie in der vergangenen Saison. Anders als im Vorjahr, reicht diese diesmal aber nicht zu Platz fünf, sondern nur zu Rang acht.

„Wir haben uns in unserem Angriffsspiel einige Fehler erlaubt, die es 1860 leicht gemacht haben, eiskalt darauf zu reagieren. Und unsere Chancenverwertung war wieder uneffektiv, so war es keine leichte Aufgabe, im Spiel drinzubleiben“, sagte TSV-Trainer Jerzewski.

Die Gastgeber gingen zwar früh durch Erik Martori in Führung, kassierten dann aber sieben Gegentore am Stück. Erst in der Schlussphase drehte die Mannschaft wieder auf und kam sogar noch bis auf ein Tor heran. Sogar in zwischenzeitlicher Unterzahl nach Gelb-Rot gegen Alejandro Lopez gelang ihr ein Treffer. Doch die Aufholjagd kam etwas zu spät. „Prinzipiell hat die Mannschaft das Spielsystem und die Philosophie deutlich besser verinnerlicht, muss aber noch konstanter werden“, sagte Jerzewski.

Weitere Gelegenheit, sich zu verbessern, haben die Neurieder ab Mai im Pokal, für den sie am Montag ihre Zusage gegeben haben.

TSV Neuried – TSV 1860 München 6:7 (1:4) TSV Neuried: Alicic; Lopez, Dimitrijevic, Schlaack, Karmazyn, Martori, Voboril, Vlahovic (C) Tore: 1:0 Martori (1.), 1:1 Negic (4.), 1:2 Simic (14.), 1:3 Negic (18.), 1:4 Velic (20.), 1:5 Karim (23.), 1:6 Kardell (27.), 1:7 Negic (31.), 2:7, 3:7 Karmazyn (31., 35.), 4:7 Vlahovic (36.), 5:7 Karmazyn (38.), 6:7 Dimitrijevic (40.) – Gelb-rote Karte: Lopez/Neuried (34., wdh. Foulspiel)