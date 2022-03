TSV Neuried: Jerzewski-Elf darf schon feiern - Futsaler schreiben Vereinsgeschichte

Jubel über den Regionalliga-Klassenerhalt: die Neurieder Futsaler um Trainer Mathieu Jerzewski (vorne r.). © Privat

Nach dem 5:5 beim SV Pars Neu-Isenburg haben die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried nicht nur den Klassenerhalt sicher. Mit Rang fünf belegen sie sogar die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.

Neuried – Geballte Fäuste, ein Lächeln im Gesicht – die Futsaler des TSV Neuried haben es wieder einmal geschafft: Einen Spieltag vor Saisonende sicherte sich das Team von Trainer Mathieu Jerzewski zum vierten Mal in Folge den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd. Nach dem 5:5-Unentschieden (3:3) beim SV Pars Neu-Isenburg am Samstag ist der Mannschaft sogar Platz fünf nicht mehr zu nehmen – und damit die beste Platzierung der Vereinsgeschichte. „Ich bin sehr stolz auf das Team, dass sich trotz aller Rückschläge und eines zwischendurch wirklichen Tiefs nicht geschlagen gegeben hat. Und trotz einiger nicht guter Partien starke 22 Punkte gesammelt“, sagte Jerzewski.

Da mit dem FC Deisenhofen ein direkter Konkurrent zeitgleich mit 3:18 beim neuen Meister SSV Jahn Regensburg verlor und mit SVK Allgäu und Karlsruher SC die weitere Konkurrenz ebenfalls für Neuried spielte, wäre den Grün-Weißen auch bei einer Niederlage der Klassenerhalt sicher gewesen. Dennoch war es umso schöner, „aus eigener Kraft den alles entscheidenden Punkt geholt zu haben“, betonte Jerzewski.

Der Tabellendritte aus Neu-Isenburg ging durch Dejan Alempic bereits in der ersten Minute in Führung, doch Neurieds Nicolas Schlaack traf umgehend zum Ausgleich. Anschließend wechselte die Führung mehrfach. „Wir hatten die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, haben uns aber durch einige taktische Fehler selbst ein Bein gestellt“, so der TSV-Coach. Beim Stand von 5:4 für Neuried etwa wurde den Gästen zweimal hintereinander ein Freistoßtor abgepfiffen, da ein Spieler laut Schiedsrichter zu nah an der Mauer gestanden hatte – im Gegenzug fiel prompt der 5:5-Ausgleich. Neurieds Toptorjäger Erik Martori zeigte mit einem Viererpack mal wieder seine Klasse, doch auch weitere Treffer wären laut Jerzewski durchaus möglich gewesen. „Einfach reinmachen und nicht noch einmal den Ball annehmen, noch eine Finte et cetera“, forderte der Neurieder Übungsleiter für die Zukunft.

Die fünf Tore reichten dennoch am Ende zu einem wertvollen Punktgewinn, der abschließende Spieltag wird damit zum Schaulaufen. „Wir können nun ganz entspannt und mit Vorfreude auf das letzte Saisonspiel zugehen“, kündigt Jerzewski an. „Es ist uns eine große Freude, dass wir den nun feststehenden Meister Jahn am Sonntag begrüßen dürfen.“

SV Pars Neu-Isenburg – TSV Neuried 5:5

TSV Neuried: Pavan, Zambusi; Nehrhoff, Schlaack, Smolniakov, Lopez, Stohniienko, Martori, Zambusi

Tore: 1:0 Alempic (1.), 1:1 Schlaack (2.), 2:1 Khederzadeh (5.), 2:2, 2:3 Martori (7., 8.), 3:3 Puljic (14.), 4:3 Alempic (22.), 4:4, 4:5 Martori (27., 30.), 5:5 Puljic (31.)

Gelb-Rote Karte: Khederzadeh/Neu-Isenburg (40., Meckern)