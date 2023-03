Futsal-Regionalligist TSV Neuried rutscht auf Platz sieben: Zufriedenheit trotz fehlender Punkte

Teilen

Erst Torschütze, dann Rotsünder: Marcel Nirschl (r.). A-Foto: Rutt © Dagmar Rutt

Im letzten Auswärtsspiel der Saison hat Futsal-Regionalligist Neuried eine Niederlage einstecken müssen. Trainer Jerzewski lobt aber die Entwicklung des Teams.

Neuried – Bei der Spielgemeinschaft Weilimdorf/Stuttgarter Kickers II verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Samstag 1:3 (1:1) und rutschte auf den siebten Platz der Regionalliga Süd ab. Dennoch war Jerzewski alles andere als unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Aus Entwicklungssicht sah ich viel Positives. Aus Ergebnissicht ist es natürlich sehr schade, mit leeren Händen nach Hause zu fahren, aber als Trainer sah ich vieles, was vor dem Spiel besprochen worden war.“

Besonders im ersten Durchgang konnten die mit nur sechs Feldspielern angereisten Gäste ihren Trainer überzeugen. „Das war eine sehr, sehr gute Vorstellung. Gar die beste bislang in dieser Saison“, lobte Jerzewski. Marcel Nirschl traf bereits nach drei Minuten zur Führung für die Würmtaler, doch Franjo Delic gelang im direkten Gegenzug nach einer Ecke das 1:1. Auch nach dem Seitenwechsel war Jerzewski mit dem Auftritt seines Teams einverstanden. Gefehlt habe das nötige Glück. „Wir haben viel Kreativität gezeigt, aber haben einfach einige Hundertprozentige nicht reinbekommen“, so der TSV-Coach, der auch die Leistung des gegnerischen Torwarts lobte.

TSV Neuried gerät in Unterzahl und schafft es trotz sehr guter Chancen nicht den Ball ins Tor zu bekommen

Trotzdem sieht der Trainer der Neurieder die Verantwortung bei seinem Team. Er fordert: „Wir müssen mental eine Schippe drauflegen nächste Saison.“ Es brauche „die Gier, im letzten Drittel oder vor dem Tor eiskalt zu werden“. Diese zeigte nach 31 Minuten erneut Delic, der mit einem Traumtor aus 20 Metern zum 2:1 traf. In der Schlussphase verlor der TSV bei eigenem Powerplay den Ball, Nirschl versuchte zu retten und flog vom Platz (37.). Die Gastgeber nutzten die Überzahl und erhöhten auf 3:1. „Das Tor fiel bei fünf gegen drei, da kann man nichts machen“, so Jerzewski. Selbst in Unterzahl hatte Neuried noch vier sehr gute Chancen, traf zweimal die Latte, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Ihr abschließendes Saisonspiel bestreiten die Grün-Weißen am Samstag gegen den TSV 1860 München. te

Weilimdorf/Stuttgart. Kickers II – TSV Neuried 3:1 (1:1)

TSV Neuried: dos Santos, Alicic; Vlahovic (C), Nirschl, Dimitrijevic, Voboril, Lopez, Karmazyn

Tore: 0:1 Nirschl (3.), 1:1, 2:1 Delic (3., 31.), 3:1 (37.)

Rote Karte: Nirschl/Neuried (37., Foulspiel als letzter Mann)