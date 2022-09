Neurieds Futsaler: Mit Neuzugängen Platz fünf übertreffen

Endlich wieder Derbys gegen die Löwen: Zum letzten Mal trafen Erik Martori (M.) und der TSV Neuried in der Saison 2018/19 in der Regionalliga auf den TSV 1860 München. © DAGMAR RUTT

Die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried haben ein intensives, aber erfolgreiches Jahr hinter sich.

Neuried – Das Team von Trainer Mathieu Jerzewski landete am Ende einer von vielen coronabedingten Spielverlegungen geprägten Spielzeit auf Rang fünf der Regionalliga Süd und erreichte damit das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte. In der neuen Saison, die am 24. September mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 beginnt, wollen die Grün-Weißen den nächsten Schritt gehen.

„Unser Ziel ist die gezielte Weiterentwicklung unserer Mannschaft und unserer Spielphilosophie – und das vergangene Spieljahr zu toppen“, sagt Jerzewski gut drei Wochen vor Saisonstart.

Trotz des positiven Abschlusses mit Platz fünf lief in der Vorsaison bei Weitem nicht alles perfekt. Die Mannschaft musste lange um den Ligaverbleib bangen, am Ende betrug der Vorsprung auf die Abstiegsränge lediglich drei Zähler. Besonders der dünne Kader machte den Neuriedern immer wieder zu schaffen. Daher wurde bereits kurz nach Saisonende und vor Beginn des darauffolgenden Verbandspokals intensiv nach neuen Spielern gefahndet – und die Suche verlief offenbar recht erfolgreich. „Unser Hauptziel vor dem Pokalstart war es, den Kader breiter aufzustellen, und das ist uns gelungen“, berichtet Jerzewski.

Mit Denys Karmazyn kam ein Neuzugang vom TSV 1860 München, der das Flügelspiel aufwerten soll. „Von ihm verspreche ich mir einiges“, sagt Neurieds Coach. Auch Routinier Agostinho Costinha Goncalves spielte in der Vergangenheit bereits für die Futsal-Mannschaft der Münchner Löwen, ist nach zwischenzeitlichem Umzug wieder in München und läuft künftig für die Würmtaler auf. Er kann der Mannschaft laut Jerzewski „mit reichlich Futsal-Erfahrung aus seiner Heimat Portugal“ weiterhelfen und zeichnet sich durch seinen Einsatz nicht nur auf, sondern auch neben dem Parkett aus. „Solche Typen brauchen wir“, betont der Neurieder Übungsleiter. Mit Torhüter Kenan Alicic kam ein weiterer Spieler mit 1860-Vergangenheit, der den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten anheizen soll. Ein weiterer Neuzugang, Mike Frias Alonzo, weilt noch im Ausland und stößt Mitte September zum Team.

Zudem befinden sich derzeit einige Spieler im Probetraining. „Wenn alles gut läuft, können wir im Laufe der nächsten Wochen noch ein bis zwei neue Spieler in unserem Kader begrüßen“, kündigt Jerzewski an.

Wegen fehlender Spielberechtigung noch nicht dabei waren die Neuzugänge im Pokal, aus dem Neuried etwas überraschend bereits in der Gruppenphase ausschied. Nach einer dadurch längeren Sommerpause als erwartet, ist nun jedoch die Vorfreude auf den Saisonstart groß. In den kommenden Wochen soll laut Jerzewski verstärkt an der Gruppen- und Mannschaftstaktik gearbeitet werden.

In den vergangenen Jahren zeigten die Neurieder bereits, dass sie an guten Tagen mit fast allen Gegnern mithalten können. Mit Bundesliga-Aufsteiger SSV Jahn Regensburg ist nun die bisherige Über-Mannschaft der Liga nicht mehr dabei. „Alle anderen Teams sind enger zusammengerückt, es werden vermehrt Spiele auf Augenhöhe“, vermutet der TSV-Coach. Ganz oben auf dem Zettel hat er die Beton Boys aus München, die in der Vorsaison auf Position zwei landeten, sowie die SG Weilimdorf II/Stuttgarter Kickers. Am meisten freut er sich auf die bereits in der vergangenen Runde spannenden Duelle mit SVK Futsal Allgäu sowie die Derbys gegen Aufsteiger TSV 1860 München.

An das letzte Aufeinandertreffen mit den Löwen haben die Neurieder noch gute Erinnerungen: Am finalen Spieltag der Saison 2018/19 reichte ein dramatisches 1:1 gerade so zum Klassenerhalt, die Münchner stiegen damals in die Bayernliga ab. Auch die Saison 2022/23 endet wieder mit einem Derby gegen die Sechziger. Wenn Jerzewski und seine Mannschaft wie geplant das Ergebnis der Vorsaison toppen, sollte der Klassenerhalt dann aber bereits in trockenen Tüchern sein. (Tobias Empl)