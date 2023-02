„Die Klasse des Gegners neidlos anerkennen“ – TSV Neuried findet seinen Meister

Teilen

Mathieu Jerzewski trainiert die Futsaler des TSV Neuried. © TSV Neuried Futsal

Der TSV Neuried steht vor der Abstiegszone in der Futsal-Regionalliga Süd, musste sich am Samstag aber dem Spitzenreiter geschlagen geben.

Neuried – Der Meister ist diesmal eine Nummer zu groß gewesen für die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried – mindestens. Bei der in dieser Saison noch ungeschlagenen Spielgemeinschaft OFC/Pars in Offenbach, die nach dem Spiel die Meisterschale der Regionalliga Süd entgegennehmen durfte, verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Samstagabend mit 4:12 (0:7). „Die Klasse des Gegners muss man neidlos anerkennen“, sagte Jerzewski.

Die Gastgeber begannen dynamisch und „bis in die Haarspitzen hoch motiviert“, wie Jerzewski schnell erkannt hatte. Anders als Neuried konnten sie häufig durchwechseln und dadurch permanent den Druck hochhalten. Den Gästen steckte hingegen in der Anfangsphase die lange Fahrt noch in den Knochen. „In der ersten Halbzeit haben sie uns defensiv immer wieder in Verlegenheit gebracht, sodass wir nach und nach Fehlerketten produzierten, die der Gegner eiskalt ausgenutzt hat“, so der TSV-Coach. Mehrfach verloren die Grün-Weißen im Angriff den Ball und wurden ausgekontert oder sie kamen einen Schritt zu spät.

TSV Neuried: „Zielstrebiger, cleverer“ im zweiten Durchgang

Nach einem 0:7-Halbzeitrückstand kamen die Neurieder im zweiten Durchgang besser ins Spiel. „Wir spielten zielstrebiger, cleverer und belohnten uns mit vier Toren“, lobte der Neurieder Übungsleiter seine Mannschaft. Die Gastgeber blieben jedoch bis zum Schluss hoch motiviert und spielten in der Schlussphase sogar Powerplay, was Denys Karmazyn einmal durch einen Fernschuss ins leere Tor ausnutzen konnte. Es war Karmazyns zweiter Treffer, außerdem netzten für Neuried Nicolas Schlaack und Kapitän Nikolai Vlahovic ein.

Positiv nahm Jerzewski mit, dass seine Mannschaft trotz der deutlichen Niederlage beim vorzeitigen Meister auf und neben dem Platz zusammenhielt. Zudem feierte Winter-Neuzugang Kia Börtecene im zweiten Durchgang als Torwart ein ordentliches Debüt. (te)