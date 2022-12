Neurieder Futsaler im Aufschwung: Historisch gute Runde und Rückkehr der Reserve

Solidarität mit der Ukraine: die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried um die Ukrainer Anton Smolniakov (vorne l.) und Pavlo Stohniienko (vorne r.) im Februar. Foto: TSV Neuried © TSV Neuried

Die Saison 2021/22 der Futsaler des TSV Neuried in der Regionalliga Süd ist beendet und eine Spielzeit für die Geschichtsbücher.

Das Team von Trainer Mathieu Jerzewski beendet die Saison in der zweithöchsten deutschen Spielklasse als Fünfter mit 22 Punkten und damit besser als je zuvor. Den Verbandspokal im Sommer setzen die ambitionierten Würmtaler zwar bereits in der Gruppenphase völlig in den Sand, doch ab Herbst schicken sie sich an, ihren Liga-Vereinsrekord zu verbessern.

Zur Weihnachtspause ist Neuried Sechster und hat bei sieben noch ausstehenden Spielen sieben Punkte Rückstand zum persönlichen Bestwert. Tabellarisch hat der TSV sogar Tuchfühlung bis zu Platz zwei in der ausgeglichenen Liga hinter Dominator OFC/Pars, einer neuen Spielgemeinschaft der Kickers Offenbach mit dem SV Pars Neu-Isenburg. Doch auch die Abstiegszone ist für Jerzewskis Team nur zwei Punkte entfernt.

Positive Nachrichten schreiben die Neurieder außerdem im Spätherbst durch die Rückkehr ihrer zweiten Mannschaft in der Futsal-Bezirksliga. Spielertrainer Kagan Brinkwirth (früher Kagan Erol) und Co. gehen erstmals seit drei Jahren wieder auf Punktejagd. Nach der Verlegung der ersten Partie startet die Saison für den TSV allerdings erst Anfang 2023.