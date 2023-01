„Enorm wichtig fürs Selbstvertrauen“ – Perfekter Start ins neue Jahr für TSV Neuried

Mathieu Jerzewsi ist Trainer der Futsaler des TSV Neuried. © FuPa

Der TSV Neuried hat im ersten Pflichtspiel 2023 gegen den Karlsruher SC einen überzeugenden Auftritt hingelegt und sich mit 5:3 (1:1) durchgesetzt.

Neuried – So sieht ein perfekter Start ins neue Jahr aus. Trainer Mathieu Jerzewski zeigte sich sehr zufrieden: „Das war eine wunderbare, geschlossene Mannschaftsleistung“, sagte der TSV-Coach.

Im ersten Durchgang verlief das Spiel ausgeglichen, Neuried hatte dank einiger Konter aber etwas mehr Tormöglichkeiten. Nach fünf Minuten stand der gut freigespielte Erik Martori allein vor dem Tor, scheiterte zunächst, erzielte aber im Nachschuss das 1:0. Doch beinahe im direkten Gegenzug traf Karlsruhe zum 1:1-Ausgleich, und bis zur Halbzeitpause blieb es beim Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel wichen die kompakt auftretenden Neurieder nicht von ihrem Plan ab und belohnten sich durch zwei weitere Tore. Marcel Nirschl behielt nach einem Steilpass die Nerven (25.), und Denys Karmazyn war mit einem strammen Abschluss in den Winkel erfolgreich (28.). Erneut kam der KSC zurück (30.), doch Anton Smolniakov (34.) und Doppelpacker Karmazyn per Lupfer (34.) machten den Sack zu. Der dritte Karlsruher Treffer kam zu spät, um noch einmal für Spannung zu sorgen.

Ausschlaggebend für den Erfolg waren für den Neurieder Trainer vor allem die Chancenverwertung und der Teamspirit. Dank des Sieges haben die Grün-Weißen nun ein Fünf-Punkte-Polster auf die achtplatzierten Karlsruher auf dem ersten Abstiegsplatz. Ebenso groß ist der Rückstand auf Platz zwei. „Die drei Punkte waren nicht nur wichtig, um den Abstand nach unten zu vergrößern, sondern auch, um in Tuchfühlung nach oben zu bleiben – und enorm wichtig fürs Selbstvertrauen“, resümierte Jerzewski. Den nächsten Dreier einfahren will sein Team in gut zwei Wochen beim ASC Neuenheim. (te)