Steigendem Niveau gerecht werden: TSV Neuried sieht in Regionalliga-Klassenerhalt schwierige Aufgabe

Anspruchsvoller und qualitativ hochwertiger sei Futsal geworden, sagt TSV-Trainer Mathieu Jerzewski (M.). A-F.: rutt © Dagmar Rutt

Auch für die Futsal-Spieler des TSV Neuried steht bald die neue Saison an. Ein tabellarisches Saisonziel gibt Trainer Mathieu Jerzewski aber nicht an.

Neuried – Die vergangene Saison war bereits lange vorüber, da hatten die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried noch mal ordentlich Grund zu feiern. Vor gut zwei Monaten setzten sie sich in Hin- und Rückspiel gegen die Futsal Panthers des MTV Ingolstadt durch und sicherten sich den Titel als Bayerischer Verbandspokalsieger. Doch darauf ausruhen können sich die Grün-Weißen nicht.

Wenn in zehn Tagen die neue Saison in der Regionalliga Süd beginnt, fangen sie wie jede andere Mannschaft wieder bei null an. Das weiß auch der langjährige Trainer Mathieu Jerzewski. Er kündigt an: „Wir haben noch viel vor und große Lust darauf. Insbesondere nach dem Pokalerfolg.“

Trainer Jerzewski geht von höherer Ligaqualität aus

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es keine einfache Aufgabe sein, den Verbleib in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu schaffen. Zuletzt ist das Niveau laut Jerzewski höher geworden, und der TSV-Trainer ist davon überzeugt, dass sich diese Entwicklung fortsetzt: „Die Ligaqualität steigt weiter, davon gehe ich aus.“

Neu in der Liga sind die Aufsteiger AFG Bergstraße aus Bensheim (Hessen) und FC Bayern Kickers Nürnberg, die unter dem Namen BaKi Futsal Nürnberg antreten. Bei der AFG bestreiten die Grün-Weißen am Samstag, 23. September, ihr erstes Saisonspiel.

„Nürnberg wird mit Sicherheit von sich reden machen, Bergstraße ist für mich noch unbekanntes Terrain“, sagt Jerzewski. Als Titelkandidaten hat er den Vorjahreszweiten, die Beton Boys aus München, auf dem Zettel. „Sie reden andauernd von der Meisterschaft und werden es diese Saison auch in Angriff nehmen“, so Neurieds Coach

Wir setzen auf gepflegten Futsal, wir lieben unseren Sport und üben ihn mit hohem Engagement aus.“

In der Vorsaison reichte dem TSV bereits der achte Platz in der aus zehn Mannschaften bestehenden Liga zum Klassenerhalt. Ob dies auch in der kommenden Spielzeit der Fall sein wird, ist fraglich. Derzeit sind drei direkte Abstiegsplätze in der offiziellen Tabelle angegeben sowie die Ränge fünf und sechs als Relegationsplätze deklariert. Ob es aber überhaupt nach der Saison zu Relegationsspielen kommen werde, hänge von der Anzahl der Bewerber für 2024/25 ab, teilt der Verband in einer Mitteilung an die Mannschaften mit.

Die Neurieder Futsaler gehen laut Jerzewski mit einem im Vergleich zum Pokalsieg unveränderten Kader in die neue Spielzeit 2023/24. Ein tabellarisches Saisonziel gibt der Trainer nicht aus, sondern kündigt an: „Wir wollen uns weiterentwickeln, präziser und kaltschnäuziger in unseren Aktionen werden, um der wachsenden Qualität der Sportart Futsal gerecht zu werden. Wir setzen auf gepflegten Futsal, wir lieben unseren Sport und üben ihn mit hohem Engagement aus.“

Am vergangenen Wochenende feierten die Würmtaler dank eines Doppelpacks von Denys Karmazyn – der auch für die Neurieder Bezirksliga-Fußballer aktiv ist – einen 2:1-Testspielsieg gegen Liga-Konkurrent TSV 1860 München. Dabei erkannte Jerzewski sowohl offensiv als auch defensiv bereits einige Verbesserungen im Vergleich zur Vorsaison. Er mahnt dennoch: „Der aktuelle Stand ist eine sehr gute Momentaufnahme, allerdings sind wir noch nicht dort, wo wir Trainer das Team sehen.“