Nach 1:9-Derbyklatsche – Neurieds Futsal-Trainer Jerzewski fordert „Kollektiv und Wir-Mentalität“

Traf im Hinspiel in der ersten Minute: Denys Karmazyn. A-F: msw © A-F: MSW

Die Hinrunde ist vorbei, am Sonntag starten die Futsaler des TSV Neuried mit einem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 in die Rückrunde der Regionalliga Süd.

Neuried – Aktuell sind die Grün-Weißen Drittletzter und haben neun Punkte auf dem Konto. Drei könnten noch dazu kommen, je nachdem, ob das abgebrochene Spiel gegen den MTV Ingolstadt (wir berichteten) für Neuried gewertet oder wiederholt wird. „Mit der Punkteausbeute bin ich nicht zufrieden, unabhängig vom Ingolstadt-Ausgang. Wir haben einige Punkte liegengelassen, da haben wir für die Rückrunde dringend Aufholbedarf“, sagt TSV-Trainer Mathieu Jerzewski. Mit einem 6:3-Erfolg im Hinspiel in Darmstadt, bei dem Angreifer Denys Karmazyn bereits nach wenigen Sekunden zur Führung getroffen hatte, war Neuried perfekt in die Saison gestartet. Anschließend kamen aber nur noch zwei weitere Siege hinzu.

Beim TSV 1860 München setzte es vergangenes Wochenende eine bittere 1:9-Derbyklatsche nach 1:0-Führung. Hinterher gab es intern Gesprächsbedarf. Ohne ins Detail gehen zu wollen, sagt Jerzewski: „Wir haben angesprochen, was wir Trainer nicht mehr sehen wollen. Konsequenzen erfolgen in Zukunft dementsprechend.“ Auswirkungen könnten schon im Kader am Sonntag zu sehen sein. Jerzewski kündigt an: „Wir werden uns genau Gedanken machen, wer uns Stand jetzt eine sinnvolle Hilfe für Sonntag ist. Was wir brauchen, ist ein funktionierendes Kollektiv und anders als in der zweiten Halbzeit gegen 1860 eine Wir-Mentalität.“

Gegner Darmstadt ist aktuell Vorletzter und hat drei Zähler weniger als Neuried auf dem Konto. Mit einem Sieg im direkten Duell könnten die Gastgeber den Vorsprung deutlich ausbauen. Ein Selbstläufer wird das aber nicht. Jerzewski: „Ich erwarte einen Gegner, der dringend punkten muss. Es wird mit Sicherheit eine umkämpftere Partie als im Hinspiel.“ (te)