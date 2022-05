TSV Neuried Futsal: Pleite im Pokal-Auftakt gegen den Futsal Club Regensburg

Teilen

Verlor mit seiner Mannschaft den Auftakt im Pokal: TSV-Coach Mathieu Jerzewski. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried hat seine erste Partie im Futsal-Verbandspokal in Bayern verloren. Gegen den Futsal Club Regensburg musste man sich mit 4:3 geschlagen geben.

Neuried – Den Start in den Verbandspokal haben sich die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried anders vorgestellt. Im ersten von vier Gruppenspielen verlor das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Samstag beim Futsal Club Regensburg mit 3:4 (0:2). Dennoch wollte der Coach seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Das Team hat aus den Gegebenheiten das Beste herausgeholt.

Es war sogar ein Sieg im Bereich des Möglichen.“ Ursprünglich war geplant gewesen, die Belastung gleichmäßig zu verteilen. Doch daraus wurde nichts. „Es gab kurzfristig und sehr kurzfristig Ausfälle aufgrund von Blessuren und Erkrankungen, vier Spieler fielen aus“, sagte Jerzewski. So liefen die Würmtaler mit nur einem Ersatzspieler auf, zudem waren nicht alle der verbliebenen Futsaler in einem Top-Fitnesszustand.

TSV Neuried Futsal: Neben dem Futsal Club Regensburg ist auch der FC Deisenhofen in der Gruppe

In einem offenen Spiel gingen die Gastgeber gegen Ende der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag in Führung, und erhöhten nach dem Seitenwechsel sogar auf 3:0. Erik Martori brachte die Neurieder mit zwei Toren (28., 29.) wieder heran, doch ein technischer Fehler im Powerplay sorgte für einen einfachen Treffer der Hausherren (37.). Mojtaba Mirzais erneuter Anschluss kam zu spät (39.). Dennoch betonte Jerzewski, er habe aus dem Spiel viele Erkenntnisse gewinnen können, und er blickte zuversichtlich nach vorne: „Es ist auch nicht verkehrt, mal in den sauren Apfel zu beißen. Nun haben wir eine größere Herausforderung und nehmen sie an.“ (Tobias Empl)