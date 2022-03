Neurieds Futsaler erstmals Favorit gegen den Angstgegner FC Deisenhofen

Für den Ukrainer Anton Smolniakov (r.) rückt der Sport aktuell angesichts der Kriegsgeschehnisse in den Hintergrund. © dr

Es ist mal wieder so weit: Die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried treffen auswärts auf ihren Angstgegner, den FC Deisenhofen (Sonntag, 13 Uhr, Kastanienallee).

Neuried – Noch kein einziges Duell mit dem Nachbarn aus dem Münchner Süden konnte das Team von Trainer Mathieu Jerzewski gewinnen, noch nicht einmal zu einem Punktgewinn hat es bisher gereicht.

Allerdings waren die Neurieder in den vergangenen Spielzeiten auch nie in der Tabelle vor Deisenhofen platziert, sondern gingen in der Regel eher als Außenseiter ins Spiel. Diesmal sind die Voraussetzungen anders: Die Gastgeber spielen ihre schwächste Saison seit Jahren und sind auf einen von drei Abstiegsplätzen abgerutscht. Der FCD verlor zudem alle vier Spiele im Kalenderjahr 2022. Neuried hingegen konnte am vergangenen Wochenende mit dem 6:3 gegen den Karlsruher SC einen wichtigen Sieg feiern und rangiert auf Platz sechs mit fünf Punkten Vorsprung auf Deisenhofen (bei einem Spiel mehr).

„Anton und Pavlo überlasse ich angesichts der aktuellen Situation selbst die Entscheidung, für den Kader nominiert zu werden.“

Mit dem ersten Sieg gegen den Angstgegner könnten die Grün-Weißen die Weichen klar in Richtung Klassenerhalt stellen und die Abstiegssorgen eines direkten Konkurrenten vergrößern. „Es wäre der geeignete Zeitpunkt“, meint auch Coach Jerzewski. „Wir wollen den Klassenerhalt so früh wie möglich fixieren.“ Der Sieg gegen den KSC sollte der Mannschaft Auftrieb geben, glaubt er: „Selbstvertrauen schafft auch positive Grundstimmung und erzeugt mehr spielerische Kreativität. Und die Überzeugung ist da, dass selbst einfachere Dinge wieder funktionieren, was sehr wichtig für reibungslose Automatismen ist.“

Verzichten müssen die Neurieder am Wochenende auf den verletzten Julian Briones-Montoya. Besonders für die beiden ukrainischen Spieler Pavlo Stohniienko und Anton Smolniakov rückt der Sport aktuell in den Hintergrund. Jerzewski erklärt: „Anton und Pavlo überlasse ich angesichts der aktuellen Situation selbst die Entscheidung, für den Kader nominiert zu werden.“ (te)