TSV Neuried gibt gegen FC Stern München 3:0-Führung aus der Hand

Youngster Daniel Obersteiner mit Doppelpack

Mit dem Ergebnis im Testspiel am Dienstagabend gegen den FC Stern München konnte Maximilian Reid, Trainer des TSV Neuried, nicht zufrieden sein. Eine zwischenzeitliche 3:0-Führung gaben die Grün-Weißen durch drei Gegentore innerhalb von nur fünf Minuten (80., 82., 85.) aus der Hand.

Mit 3:3 (2:0) trennte sich der Bezirksligist am Ende vom zwei Klassen tiefer angesiedelten Gegner. „Das ist schon ärgerlich, aber soll den Gesamteindruck nicht trüben“, meinte Reid hinterher. Für die späten Gegentreffer machte er vor allem die vielen Wechsel verantwortlich. Neuried hatte nicht nur in der Halbzeitpause siebenmal gewechselt, sondern nach 60 Minuten noch vier weitere Spieler, inklusive Torwart Konstantin Kühnle, ausgetauscht. Was seine Mannschaft über weite Strecken des Spiels gezeigt hatte, stimmte Reid hingegen positiv. „In der ersten Halbzeit war es das, was wir sehen wollen“, sagte der TSV-Coach.

Wie schon beim Testspielsieg gegen den SV Bruckmühl drei Tage zuvor sorgte Daniel Obersteiner für die frühe Neurieder Führung (3.). Nach 27 Minuten erhöhte der Youngster mit seinem zweiten Treffer auf 2:0, zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Dominik vom Hau den dritten Neurieder Treffer. Reid sieht sein Team gut eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart auf einem guten Weg. Die gewohnten Abläufe und damit auch das Selbstvertrauen seien zurückgekehrt, auch wenn noch zu viele Fehler und „Naivitäten“ aufträten. Am Samstag steht bereits die Generalprobe gegen den österreichischen Klub SV Walchsee (14 Uhr, Am Sportpark) an. Reid kündigte an, dann auf Wechselorgien wie am Dienstag zu verzichten. te