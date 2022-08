TSV Neuried: Zweite verschenkt 3:1-Führung - Dritte geht in Pasing unter

Bitteres Wochenende für die Reservemannschaften des TSV Neuried. Die Zweite spielt nur Remis, die Dritte kassiert fünf Tore.

KREISKLASSE 3

Der TSV Neuried II blieb auch im zweiten Saisonspiel ungeschlagen. Beim TSV Großhadern II kam das Team aber trotz 3:1-Führung nicht über ein 3:3 hinaus. „Es ist sehr bitter. Wir haben das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit klar dominiert und hätten auch noch höher führen können“, sagte Trainer Efecan Ölmez. Im ersten Durchgang erspielte sich Neuried viele Chancen.

David Gasbarro traf gleich dreimal – einmal aus der Distanz, einmal aus spitzem Winkel und einmal im Eins-gegen-eins gegen den Torwart. Trotz eines Gegentreffers sahen die Gäste wie der sichere Sieger aus. Nach dem Seitenwechsel wurden die Abstände zwischen den Neurieder Mannschaftsteilen allerdings immer größer, und in der Schlussphase ließ sich das Team zu sehr in die eigene Hälfte drängen. „Wir haben das Spiel leider aus der Hand gegeben“, sagte Ölmez. Großhadern verkürzte, Neuried verpasste es, per Konter für die Entscheidung zu sorgen. Stattdessen trafen die Gastgeber in der Nachspielzeit nach einem Chipball über die Abwehr . (te)

TSV Großhadern II – TSV Neuried II 3:3 (1:3) TSV Neuried II: Hemmersbach; Tacyildiz, Köpke, Thiessen, Dehkordi, Nabizadeh, J.Kriebel, Batarilo, Prempeh, Vrbica (C), Dav.Gasbarro; Mahmud, Kulu, Fazliu, Dan. Gasbarro

Tore für Neuried II: Gasbarro (3)

A-KLASSE 3

In der vergangenen Saison waren die Sportfreunde Pasing „so etwas wie die Schießbude der A-Klasse“, sagt Tobias Rehse. Am Sonntag wurde dem Trainer des TSV Neuried III aber schon beim Warmmachen klar, dass ein stark veränderter Kontrahent auf sein Team wartet. „Die hatten viele junge Spieler dabei“, berichtete Rehse. Dass die ganz gut kicken können, zeigte sich. Die Neurieder gingen auf dem engen Kunstrasenplatz mit 1:5 (0:3) unter und kassierten im zweiten Saisonmatch ihre erste Niederlage. „Wir sind nie ins Spiel gekommen, hatten so gut wie keine Chance“, bekannte Rehse. Dass Felix Lindheimer diesmal für Rehse zwischen den Pfosten stand, blieb eine Randnotiz. Der Feldspieler im Tor wurde von seinen Mitspielern oft alleine gelassen. Zwei Standards und ein zu kurzer Rückpass leiteten die Niederlage in der ersten Halbzeit ein. Nach der Pause gelang den Gästen nur der Ehrentreffer von Michael Buchberger beim Stand von 0:4. „Ich weiß auch nicht, warum wir uns auf so engen Plätzen immer so schwer tun“, rätselte Rehse. (toh )

SprFrd Pasing – TSV Neuried III 5:1 (3:0) TSV Neuried III: Lindheimer; Beckendorf, Kürn, Schweda, Seger, Szimhardt, Zipfel, Anzenberger, Jakovljevic, Buchberger, Entzikidis; Eingewechselt: Sönmezcicek, Ali Rafea

Tore: 1:0 Freiberger (13.), 2:0 Freiberger (25.), 3:0 Freiberger (41.), 4:0 Holste (57.), 4:1 Buchberger (73.), 5:1 Holste (78.)