TSV Neuried II gegen formstarke Gäste - TSV Gräfelfing II vor richtungsweisendem Verfolgerduell

Von: Michael Grözinger

Der TSV Neuried II (weiß) und der TSV Gräfelfing II (blau) sind unter der Woche im Einsatz. © D. Rutt

Der TSV Neuried II und der TSV Gräfelfing II müssen unter der Woche ran. Neuried will dabei den ersten Sieg in diesem Jahr einfahren.

Ausgeruht nach ihrem spielfreien Wochenende können die Kreisklasse-Fußballer des TSV Neuried II am heutigen Mittwoch in ihre nächste Partie gehen. Ab 19.30 Uhr macht sich die Bezirksliga-Reserve zu Hause gegen NK Dinamo München auf die Jagd nach dem ersten Sieg des Jahres (Am Sportpark). Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten in dieser Saison.

In der Tabelle stehen die Würmtaler als Fünfte zwar klar vor Dinamo, allerdings ließen die abstiegsbedrohten Gäste mit vier Punkten aus ihren bisherigen zwei Spielen in diesem Jahr – gegen zwei Topteams der Liga – aufhorchen. mg

Nach dem Dämpfer zum Pflichtspielauftakt 2022 (0:1 gegen Anadolu II) hat der TSV Gräfelfing II heute Abend beim SV Sentilo-Blumenau die Chance zur Wiedergutmachung (19.30 Uhr, Ludwig-Hunger-Straße). Das Verfolgerduell der punktgleichen A-Klasse-Teams könnte richtungsweisenden Charakter haben. mg