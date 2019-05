TSV Neuried II gewinnt Chaos-Partie gegen DJK Pasing und sichert Relegation

Zwei Pasinger fliegen vom Platz

von Tobias Empl schließen

Die Reserve des TSV Neuried holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zweifach dezimierte Pasinger konnten den Neuriedern nichts entgegensetzen.

Der TSV Neuried II hat mit einem 2:0 gegen die DJK Pasing den dritten Sieg in Serie gefeiert. Damit ist den Grün-Weißen zumindest der Relegationsplatz nicht mehr zu nehmen. Auch der direkte Klassenerhalt ist bei zwei Punkten Rückstand auf Gräfelfing und drei auf den MTV München, der bereits ein Spiel mehr absolviert hat, weiterhin möglich. „Was die anderen machen, können wir nicht beeinflussen. Aber wir schauen einfach, was noch rauskommt“, sagte Co-Trainer Florian Adam. Gegen die im Niemandsland der Tabelle angekommenen Pasinger setzte sich der abstiegsbedrohte Kreisligist am Sonntag durch zwei späte Treffer von Joker Gabriel Freytag (75.) und Yusuf Aykac (77.) mit 2:0 durch. Dabei profitierten die Gastgeber von zwei Platzverweisen der Gäste und nutzten die unsortierte Defensive in doppelter Überzahl.

Zunics und Rühls Platzverweise entscheiden die Partie

„Ein bisschen Glück brauchst du eben auch“, bilanzierte Adam, dessen Team bereits im ersten Durchgang von Glück reden durfte, dass die Pasinger drei gute Möglichkeiten nicht nutzten. Allerdings hatte auch Neuried seine Chancen, A-Junior Jasper Krüger vergab etwa nach gut 20 Minuten eine „Hundertprozentige“ (Adam) und scheiterte im Verlauf der ersten Halbzeit ein weiteres Mal. Entschieden wurde das Spiel letztlich durch die Gelb-Rote Karte gegen Bogdan Zunic (62.) und den direkten Platzverweis gegen Matthias Rühl (71.). Die Ampelkarte gegen Zunic war laut Adam diskussionswürdig, er schränkte jedoch ein: „Er hätte davor schon wegen einer Tätlichkeit vom Platz fliegen müssen.“ Auch der zweite Platzverweis für ein Foul von hinten war für den Co-Trainer berechtigt. Er gab jedoch zu: „Alle anderen sagen, es war keiner.“

TSV Neuried II – DJK Pasing 2:0 (0:0)

TSV Neuried II: Bever; Danquah, Ralic, Rembs, S.Grabmaier (C), Legrand, Fe.Vetterl, von Schlippe, Schmidkunz, Aykac; Langer, Freytag, Wippert

Tore: 1:0 Freytag (75.), 2:0 Aykac (77.)

Gelb-Rote Karte: Zunic/Pasing (62., wdh. Foulspiel)

Rote Karte: Rühl/Pasing (71., grobes Foulspiel)