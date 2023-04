TSV Neuried II feiert Pflichtsieg gegen Letzten: „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“

Teilen

Efecan Ölmez und der TSV Neuried II haben den nächsten Dreier geholt. © TSV Neuried

Alles andere als ein Heimsieg des TSV Neuried II gegen Herakles SV München, den abgeschlagenen Tabellenletzten der Kreisklasse 3, wäre eine Überraschung gewesen.

Neuried – „Auch einen Pflichtsieg musst du erst einmal holen.“ Einen 4:2-Erfolg holten die Grün-Weißen zwar, sie hätten sich aber mehr erwartet. „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“, räumte TSV-Trainer Efecan Ölmez, ein. Er sah unter dem Strich aber das Positive:

Die Gastgeber ließen sich von der körperbetonten Spielweise der Gäste etwas aus dem Konzept bringen, lange kam wenig Spielfluss zustande. Zudem vergaben sie in Hälfte eins viele Möglichkeiten, während Herakles gleich seinen ersten Konter nach elf Minuten verwertete. Immerhin gelang Alpay Uslu mit einem platzierten Abschluss aus gut 20 Metern noch vor dem Seitenwechsel der wichtige Ausgleich. Im zweiten Durchgang stellten Mario Vrbica (52.) sowie die eingewechselten Vincent Wukonigg (66.) und George Dosi (85.) die Weichen auf Sieg, Herakles’ später Anschlusstreffer in der 88. Minute war nur Ergebniskosmetik. „Wir haben unser Ziel erreicht und sieben Punkte aus den ersten vier Spielen geholt. Jetzt können wir beruhigter in die nächsten Wochen gehen“, sagte Ölmez. Neuried II hat nun komfortable 13 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. (te)

TSV Neuried II – Herakles SV München 4:2 (1:1)

TSV Neuried II: Hemmersbach; Brückner, Vetterl, Thiessen, Loncar, Danquah, Vrbica, Prempeh, Uslu, D. Ralic, Nabizadeh; Tacyildiz, Wukonigg, Dav.Gasbarro, Vujanovic, Dosi

Tore: 0:1 k.A. (11.), 1:1 Uslu (45.), 2:1 Vrbica (52.), 3:1 Wukonigg (66.), 4:1 Dosi (85.), 4:2 k.A. (88.)