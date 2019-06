TSV Neuried II: „Jeder Auswärtssieg reicht uns“

Unter Druck: Die Neurieder um Ferdinand Vetterl (am Ball) müssen gegen Pasing gewinnen. Foto: Dagmar Rutt

RELEGATION ZUR KREISLIGA

von Tobias Empl schließen

Die Reserve des TSV Neuried muss im Relegationsrückspiel bei der TSG Pasing eine 0:1-Niederlage wettmachen. Trainer Josip Hrgovic kündigt einen Vollgas-Auftritt an.

VON TOBIAS EMPL

Neuried –Hätte jemand im Relegationshinspiel zwischen dem TSV Neuried II und der TSG Pasing die Ballbesitzstatistik gemessen, die Neurieder wären sicherlich als Sieger hervorgegangen. Das half den Gastgebern, die am Ende mit 0:1 verloren, aber letztlich wenig. Zwar lief der Ball teilweise ordentlich durch die Neurieder Reihen, das einzige Tor gelang jedoch Gäste-Stürmer Daniel Koch. „Pasing hat sich vor allem aufs Kontern beschränkt“, analysiert Neurieds Trainer Josip Hrgovic. Im Rückspiel am Samstag (14.30 Uhr, Aubinger Straße) rechnet er mit einer ähnlichen Partie, „wahrscheinlich wird es sogar noch extremer“.

In der Tat liegt der Druck auf der Seite des Kreisliga-Zwölften. Den Pasingern, Zweiter der abgelaufenen Kreisklassensaison, würde nach dem Erfolg aus dem Hinspiel auch ein Unentschieden reichen. Ein Offensiv-Feuerwerk der Heimmannschaft ist daher nicht zu erwarten.

Neuried hingegen hilft nur ein Sieg. „Wir werden absolut Vollgas geben“, kündigt Hrgovic an, der ab Sommer wieder ins Trainerteam der ersten Mannschaft wechseln wird (wir berichteten). Der TSV-Coach sieht sein Team keinesfalls in einer aussichtslosen Lage. Er betont: „Jeder Auswärtssieg reicht uns.“ Bei einem 1:0 für die Gäste ginge das Spiel in die Verlängerung, bei allen anderen Neurieder Siegen wären die Grün-Weißen aufgrund der Auswärtstor-Regel der Gewinner.

Dazu ist allerdings mehr Konsequenz im Offensivspiel nötig als noch am Dienstagabend. Besonders im letzten Drittel trafen die Grün-Weißen oft die falschen Entscheidungen, klare Torchancen waren Mangelware. „Wir müssen die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen“, fordert Hrgovic. Ein wenig hoffen die Kicker von der Parkstraße auch, dass die TSG im zweiten Spiel binnen einer Woche konditionelle Schwächen zeigt. Bereits im Hinspiel ließen sich einige Pasinger mit Krämpfen behandeln. Auch der ehemalige Aubinger Koch, laut Hrgovic „mehr als nur überqualifiziert für die Kreisliga, wenn nicht sogar für die Bezirksliga“, ist nach langer Verletzungspause wohl noch nicht fit für 90 Minuten.

In puncto Fitness sieht Hrgovic Vorteile bei seinem Team, zumal einige frische Kräfte dabei sind. Die erfahrenen Nicolas Höhne, Manuel Gleich und Sebastian Grabmaier fehlen ebenso wie Nachwuchsspieler Marko Ralic. Florian Kröss, Raphael Colberg, Ferdinand Vetterl, Nicolas Legrand oder Yusuf Aykac stehen dafür als Alternativen bereit.