TSV Neuried II muss gegen MTV München punkten

Neurieds-Reserve muss am Wochenende wichtige Punkte einfahren.

Das leichteste von noch sechs schweren Spielen

von Redaktion Würmtal schließen

Auf den TSV Neuried II, Tabellenletzter der Kreisliga 2, warten im Saisonendspurt schwere Aufgaben.

Der Tabellenzehnte MTV 1879 München, Gegner am Samstag, ist der am schwächsten platzierte Kontrahent der Neurieder (Samstag, 15 Uhr, Werdenfelsstraße). Anschließend muss die Mannschaft von Trainer Josip Hrgovic noch gegen FT München-Gern, TSV Großhadern, DJK Pasing, Wacker München und den FC Neuhadern ran – bis auf Wacker handelt es sich bei allen Kontrahenten um Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Trainer Josip Hrgovic weiß um das schwere Restprogramm. Er fordert: „Wir haben uns selbst in diese Situation gebracht. Jetzt müssen wir alles daran setzen, dort wieder herauszukommen.“

Vor den Duellen mit den Spitzenteams wäre ein Sieg gegen den ebenfalls im Abstiegskampf steckenden MTV dringend nötig. Von „sechs Pflichtpunkten“ hatte Co-Trainer Simon Adam im Vorfeld der Partien gegen Thalkirchen und den Münchner Aufsteiger gesprochen. Nach der 0:2-Niederlage gegen Thalkirchen wollen die Kicker von der Parkstraße an diesem Wochenende immerhin die Hälfte davon holen. Dabei helfen sollen aus der ersten Mannschaft erneut Maximilian Demmer, Yusuf Aykac und Benedikt Danquah, mit Maximilian Brückner gibt zudem ein A-Jugendlicher voraussichtlich sein Debüt.

Unter der Woche appellierten Trainer und Vereinsführung an die Spieler, die Möglichkeit auf den Klassenerhalt bei drei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz nicht leichtfertig aus der Hand zu geben. „Es ist eine geile Sache, mit einer zweiten Mannschaft in der Kreisliga zu spielen“, betont Hrgovic. Ob sein Team sich am Ende über die Relegation oder direkt rettet, ist Hrgovic „relativ egal“. Wichtig sei nur, dass nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Landesliga der zweite Abstieg des Jahres verhindert wird. te