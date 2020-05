TSV Neuried präsentiert neuen Trainer für Kreisliga-Mannschaft: 29-Jähriger kommt vom TSV 1860 München

Ab Juli im Amt

von Michael Grözinger schließen

Der TSV Neuried II hat für Interimstrainer Tobias Rehse einen Nachfolger gefunden. Dieser ist noch bis Juni Coach im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München.

Neuried - Der TSV Neuried hat einen neuen Trainer für seine zweite Herrenmannschaft verpflichtet: Maximilian Zgud übernimmt den Fußball-Kreisligisten ab dem 1. Juli. Der 29-Jährige trainierte zuletzt die U13 des TSV 1860 München.

Zgud spielte bei TSV Gräfelfing und SC Unterpfaffenhofen

Fußballexperten aus dem Würmtal dürfte er noch für sein halbjähriges Intermezzo als Spieler des TSV Gräfelfing bekannt sein. 2013 spielte er für die Wölfe in deren bislang letzter Bezirksliga-Saison und stieg mit ihnen in die Kreisliga ab. Anschließend wechselte er zum SC Unterpfaffenhofen-Germering, bei dem er seine aktive Karriere wenige Jahre später verletzungsbedingt beenden musste.

Rehse konzentriert sich wieder auf den TSV Neuried III

Für Zgud wird es die erste offizielle Stelle als Trainer einer Herrenmannschaft sein. Bereits vor zwei Monaten kündigte er an, diesen Schritt machen zu wollen.

In Neuried ersetzt Zgud Interimscoach Tobias Rehse an der Seitenlinie. Rehse wird sich künftig wieder voll auf seinen Trainerjob bei der Dritten konzentrieren, aktueller Spitzenreiter in der B-Klasse (ausführlicher Bericht folgt).

mg