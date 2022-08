TSV Neuried II: Umbruch auf der Bank und auf dem Feld

Als einer der wenigen Routiniers soll Ferdinand Vetterl (r.) den Laden beim TSV Neuried II zusammenhalten. A-Foto: Rutt © DAGMAR RUTT

Seit Jahren hat die zweite Mannschaft des TSV Neuried mit Personalproblemen zu kämpfen. Mit dem neuen Trainergespann, Taner und Efecan Ölmez, soll sich einiges ändern.

Neuried – Die zweite Herrenmannschaft des TSV Neuried muss in diesem Sommer einen Umbruch bewältigen. Mit dem Vater-Sohn-Gespann Taner (58) und Efecan Ölmez (20) ist ein neues Trainerteam im Amt, und auch der Kader hat sich deutlich verändert. Diese Situation ist allerdings nichts grundlegend Neues. Schon in den vergangenen Jahren herrschte bei den Fußballern des TSV Neuried II ein ständiges Kommen und Gehen. Seit 2019 blieb kein Trainer länger als ein halbes Jahr, ähnlich groß war die Fluktuation im Spielerkader. Angesichts dieser Vorzeichen liegt für Efecan Ölmez das wichtigste Saisonziel auf der Hand: „Wir wollen eine stabile, eigenständige Mannschaft bilden.“

Am Ende der vergangenen Saison war dies nicht mehr der Fall. Gerade einmal sieben oder acht Spieler kamen da zu den Trainingseinheiten, an den Wochenenden war das Team von Interimscoach Florian Adam stets auf Unterstützung von erster Mannschaft, dritter Mannschaft oder A-Jugend angewiesen. Entsprechend negativ verlief die Frühjahrsrunde mit nur acht Punkten aus elf Spielen. Die Neurieder, die 2021 im Zuge des sogenannten Corona-Paragrafen in die Kreisklasse abgestiegen waren, schlossen die Saison mit lediglich fünf Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz ab.

TSV Neuried II: Breiter Kader für mehr Stabilität

Damit sich Ähnliches nicht wiederholt, setzt die TSV-Reserve diesmal auf einen sehr breiten Kader. Inklusive der sogenannten „Übergangsspieler“, die einmal pro Woche auch bei der ersten Mannschaft mittrainieren, stehen 30 Fußballer im Aufgebot. Den Verein verlassen haben Sebastian Glasz (SC Weßling II) und Thomas Bakalorz (SC Unterpfaffenhofen-Germering), zur ersten Mannschaft aufgerückt ist Nikola Matovic. Dafür neu dabei sind Benjamin Agyeman Prempeh (FC Hertha München), Vincent Wukonigg (TSV Pentenried), David Gasbarro (SpVgg Landshut), Marvin Braun (FC Hertha München II), George Dosi (SV Planegg-Krailling II, bis 1. November gesperrt), Max Brückner (nach Fußballpause), Benjamin Köpke (nach Fußballpause, zuvor SV Planegg-Krailling), Felix Thiessen und Pascal Mahmud (beide eigene Jugend). Hinzu kommen die auch zum erweiterten Kader der ersten Mannschaft zählenden Bruno Maurer (SC Fürstenfeldbruck U19) und Anes Ajdari (nach Fußballpause, zuvor ASV Dachau). Fast alle Spieler sind um die 20 Jahre alt, zusammenhalten sollen den Laden die beiden Kapitäne Ferdinand Vetterl (31) und Benedikt Danquah (31).

TSV Neuried II muss sich noch eingewöhnen

Bis sich aus dem neu durchgemischten Haufen ein echtes Team gebildet hat, könnte es aber noch etwas dauern – zumal in der Vorbereitung zahlreiche Spieler urlaubsbedingt fehlten und auch jetzt noch einige im Urlaub weilen. Drei Testspiele wurden absolviert (zwei Niederlagen, ein Sieg), eine Stammelf hat sich noch nicht gebildet. Am vergangenen Wochenende bei der Generalprobe vor dem Punktspielstart standen inklusive Unterstützung aus dem Bezirksliga-Team gerade einmal zwölf Spieler zur Verfügung. „Wir sind noch in der Findungsphase und brauchen noch ein bisschen Zeit“, betont Efecan Ölmez.

Er rechnet nicht damit, dass seine Mannschaft zum Punktspielstart am Samstag gegen den TSV Moosach-Hartmannshofen II bereits in Topform auflaufen wird. Dennoch gilt es selbstverständlich, von Beginn an zu punkten, um nicht nach unten schauen zu müssen. „Wir wollen natürlich nicht absteigen“, sagt der Neurieder Coach und ergänzt: „Wenn wir nach ein paar Wochen gut dastehen, können wir vielleicht noch einmal über neue Ziele sprechen.“ Mittelfristig hofft der TSV durchaus auf eine Rückkehr seiner U23 in die Kreisliga – aber erst einmal muss sich wieder eine echte Mannschaft bilden.