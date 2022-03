Nur noch goldene Ananas: TSV Neuried III bleibt nach 0:3-Pleite im Mittelfeld der A-Klasse 3 stecken

Niederlage gegen Kosova II

Der TSV Neuried III hat seine wohl letzte Chance verspielt, in der A-Klasse 3 noch mal in den Aufstiegskampf einzugreifen. Gegen den FC Kosova II setzte es ein 0:3.

Neuried – Für den TSV Neuried III geht es in dieser Saison wohl nur noch um die goldene Ananas. In Spiel eins nach der Winterpause unterlag das Team von Coach Tobias Rehse Spitzenreiter FC Kosova II verdient mit 0:3 (0:1). Die ohnehin geringe Chance, in der A-Klasse 3 noch um den Aufstieg mitzuspielen, ist damit noch etwas kleiner geworden.

Neuried-Coach Rehse: „Hätten auch in Bestbesetzung verloren“

Rehses Ärger hielt sich nach der Partie dennoch in Grenzen. „Kosova hat einige richtig gute Kicker und verdient gewonnen“, so der TSV-Coach. Zwar musste Neuried auf acht Spieler verzichten, die Ausfälle waren laut Rehse, der selbst auflief, aber nicht der einzige Grund für die Niederlage.

„Wahrscheinlich hätten wir auch in Bestbesetzung verloren.“ Gazmend Topalli brachte die Gäste gut zehn Minuten vor der Pause in Front, im zweiten Durchgang bauten Fitim Ramadanaj nach mustergültiger Flanke und Elvisa Gavazaj nach Ballverlust des TSV die Führung weiter aus.

TSV Neuried III – FC Kosova Mün. II 0:3 (0:1)

TSV Neuried III: Gleißner; Kürn, Fe.Vetterl, Wegmann, Seger (C), Szimhardt, Anzenberger, Roos, Rehse, Buchberger; Adam, Zipfel

Tore: 0:1 Topalli (34.), 0:2 Ramadanaj (66.), 0:3 Gavazaj (81.)