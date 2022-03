TSV Neuried III: „In der Liga kann fast jeder jeden schlagen“ - Trainer Rehse mit Aufstiegs-Hoffnung

Von: Michael Grözinger

Mit einem Auge schielt Neurieds Coach Tobias Rehse noch auf die Ligaspitze. © A-Foto: Rutt

Den Aufstieg hat Neuried-III-Coach Tobias Rehse noch nicht vollständig abgeschrieben. Dieser könnte sich aber als ziemlich schwierig erweisen.

Neuried – Drei bis vier Spiele will sich Tobias Rehse zum Auftakt der Saisonfortsetzung Zeit nehmen, um die Situation seiner Mannschaft in der A-Klasse noch einmal final zu überdenken. Der Trainer des TSV Neuried III ist sich zwar fast sicher, dass es für sein Team in diesem Jahr um nicht mehr viel gehen wird. Als Sechster steht der Aufsteiger exakt in der Mitte der Tabelle, 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone sind beruhigend.

Aber wenn es ganz optimal läuft, kann nach oben doch noch etwas möglich sein. „Wenn wir die ersten Spiele alle gewinnen, packt den einen oder anderen vielleicht noch mal die Motivation, die Oberen zu ärgern“, sagt Rehse. Und die Lust, vielleicht doch noch in den Aufstiegskampf einzugreifen.

TSV Neuried III: Starke Verzerrung in der Liga durch unterschiedliche Anzahl an absolvierten Spielen

Die Tabelle der A-Klasse 3 ist durch die unterschiedliche Anzahl an absolvierten Spielen stark verzerrt. So trennen die Neurieder von den Aufstiegsplätzen aktuell nur fünf Punkte. Bei acht noch ausstehenden Begegnungen eine machbare Aufgabe, sollte man meinen. Das Problem: Vier der fünf vor dem TSV rangierenden Teams haben noch mehr Partien in der Hinterhand als die Würmtaler. Der zweitplatzierte TSV Gräfelfing II und der drittplatzierte SV Sentilo-Blumenau sogar derer drei. Neuried muss also seinerseits die Hausaufgaben möglichst ohne weitere Punktverluste erledigen und zugleich auf kräftige Unterstützung durch schwächelnde Konkurrenz hoffen, um noch mal oben angreifen zu können.

Möglich sei das zwar allemal, meint Rehse. „In der Liga kann fast jeder jeden schlagen.“ Ob es aber überhaupt sinnvoll wäre, als dritte Mannschaft in der Kreisklasse zu spielen, stehe auf einem ganz anderen Blatt. „Wir haben auch Spieler, die wollen einfach nur ein bisschen kicken“, erklärt der Coach, der bei Personalnot selbst noch ab und an aushilft. Alleine für eine Aufstiegsfeier lohne sich der Einsatz aber schon, so Rehse augenzwinkernd.

TSV Neuried III: Vorbereitung lief abwechslungsreich

Damit die Tür nach oben überhaupt offenbleibt, brauchen die Neurieder bereits zum Wiedereinstieg gegen Tabellenführer FC Kosova München II unbedingt Punkte. Die durchwachsene Vorbereitung macht dem TSV-Trainer dahingehend allerdings nur bedingt Mut. Mit den Siegen in den beiden Testspielen (4:0 gegen DJK Pasing III und 5:3 gegen TSV Alling II) war er zwar zufrieden („Vorne hapert es nicht“), ansonsten „hätte es aber besser laufen können“, gibt der 34-Jährige unumwunden zu. Die Trainingsbeteiligung sei zu oft zu mau gewesen. Vielfach seien Krankheitsfälle Schuld gewesen, zumindest Corona habe seine Elf aber „nur gestreift“.

Deshalb nehmen sich Tobias Rehse und die Neurieder Dritte, deren Kader sich über den Winter nicht verändert hat, bei allen Aufstiegskampf-Träumereien auch nicht zu viel für die verbleibende Saison vor. Aktuell stellt der TSV den besten Angriff der Liga. Diese Führung würden sie im Sportpark gerne verteidigen. „Bester Angriff und schlechteste Abwehr, das wäre doch etwas“, verkündet Rehse lachend. Dieses unliebsame Kunststück werden seine Mannen mutmaßlich nicht mehr hinbekommen. Zwar ließ Neuried bis dato die drittmeisten Gegentore zu, Negativ-Spitzenreiter SV Laim II ist aber 15 Treffer entfernt. (Michael Grözinger)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Neuried III – DJK Pasing II 4:0, TSV Neuried III – TSV Alling II 5:3, TSV Neuried III – DJK Fasangarten (abgesagt), TSV Neuried III – TSV Neuried Senioren A (Freitag, 4. März)

Erstes Pflichtspiel: TSV Neuried III – FC Kosova München II (Samstag, 12. März, 16.30 Uhr)