Rehse bleibt trotz Abstieg Trainer bei Neuried – TSV will professioneller agieren

Der Chefcoach will das Training abwechslungsreicher gestalten. © Dagmar Rutt

Tobias Rehse möchte beim TSV Neuried III trotz des Abstiegs weiterhin als Trainer agieren. In Zukunft soll aber professioneller gearbeitet werden.

Neuried – Als einziger Fußballverein im Würmtal stellt der TSV Neuried nicht nur zwei, sondern sogar drei Herrenmannschaften. Daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Trotz einer sportlich enttäuschenden und von vielen Personalproblemen geprägten Spielzeit, die mit dem Abstieg in die B-Klasse endete, erklärten sowohl Trainer Tobias Rehse als auch ein Großteil der Spieler der dritten Mannschaft ihre Bereitschaft weiterzumachen.

Ausschlaggebend dafür sei eine interne Aussprache nach Saisonende gewesen, so Rehse, der berichtet: „Das Gespräch war ganz gut. Wir waren 24 Leute in der Kabine. Daran sieht man, dass noch Interesse da ist.“

Geringe Trainingsbeteiligung in der letzten Saison: „Müssen wir jetzt wieder rausbekommen“

Durch die vielen Niederlagen und die sehr geringe Trainingsbeteiligung habe sich in der abgelaufenen Spielzeit eine Eigendynamik entwickelt. „Die müssen wir jetzt wieder rausbekommen“, sagt der 35-Jährige. 17 Spieler hätten ihre Zusage gegeben, in der kommenden Saison regelmäßig im Training zu erscheinen, einige weitere stünden sporadisch zur Verfügung. Angesichts der positiven Rückmeldungen aus dem Team verwarf Rehse etwaige Rücktrittsgedanken schnell. „Es wäre echt schade gewesen, wenn es nicht weitergegangen wäre“, betont er.

Tobias Rehse ist zuversichtlich: „Das Commitment ist da, wieder anzugreifen“

Der langjährige Trainer ist optimistisch, dass den Worten auch Taten folgen werden. „Ich habe ein positives Gefühl. Das Commitment ist da, wieder anzugreifen.“ Lediglich Julian Roos will künftig nur noch für die AH spielen, und Stamm-Sechser Johannes Könze wird wegen eines geplanten Umzugs voraussichtlich nur noch in der Hinrunde zum Einsatz kommen. „Das ist ein herber Verlust, aber mit so etwas muss man immer rechnen“, sagt Rehse.

Wichtig sei das Gespräch auch deshalb gewesen, weil alle offen ihre Meinung gesagt und Kritik geäußert hätten, so Rehse. Man werde versuchen, sich trotz der bei einer dritten Mannschaft üblichen Lockerheit künftig etwas professioneller aufzustellen, etwa einen Strafenkatalog einführen und einen Mannschaftsrat installieren.

Der ehemalige Kapitän fungiert künftig als Co-Trainer von Tobias Rehse. © TSV Neuried

Er selbst werde sich ebenfalls bemühen, das Training abwechslungsreicher zu gestalten. Unterstützt wird Rehse dabei künftig vom ehemaligen Kapitän Thomas Seger, der das Co-Traineramt übernimmt. Vorbereitungsstart ist am Dienstag, 11. Juli. (te)