Rehse schon wieder gefordert: Trainer des TSV Neuried III hilft auf dem Platz aus

Von: Michael Grözinger

Tobias Rehse Der Trainer des TSV Neuried III musste wieder selbst ran. © DAGMAR RUTT

Rehse steht beim TSV Neuried III als Trainer an der Seitenlinie. Wegen der dünnen Kaderbesetzung kommt er aber zurzeit öfters als Spieler zum Einsatz.

Neuried – Tobias Rehses Einstellung zur Philosophie Spielertrainer ist hinlänglich bekannt: Am liebsten ist es dem Coach des TSV Neuried III, wenn er nicht selbst auflaufen muss, sondern 90 Minuten lang von der Seitenlinie Regiment führen kann. Eines ist aber auch klar: Sollte seine Mannschaft ihn brauchen, ist der mittlerweile 35-Jährige allzeit bereit auszuhelfen – wenn nötig sogar im Tor.

Nachdem die Neurieder im Frühsommer relativ chancenlos aus der A-Klasse in die B-Klasse abgestiegen waren, machte sich Rehse länger als sonst Gedanken, ob er seine Tätigkeit als Trainer fortführen möchte. Insbesondere Einstellung und Trainingsbeteiligung im Team ließen ihn zweifeln. Nach einem klärenden Gespräch fasste der Coach aber wieder Hoffnung, dass in der neuen Saison ein Ruck durch die Mannschaft gehen könne.

Tobias Rehse hat schon am vorherigen Spieltag als Einwechselspieler ausgeholfen

17 Spieler hätten ihre Zusage gegeben, regelmäßig im Training zu erscheinen, einige weitere stünden sporadisch zur Verfügung, teilte Rehse der Heimatzeitung Anfang Juli mit. Dadurch hoffte der Trainer auch auf einen größeren Kader bei den Spielen – und somit weniger eigene Notfalleinsätze.

Beim Saisonauftakt vor gut einer Woche klappte das auch noch ganz hervorragend: Rehse setzte 15 Spieler ein und hatte sich selbst nicht mal in den Kader aufnehmen müssen. Nur das Ergebnis passte gegen den MTV 1879 München II mit einer 3:4-Niederlage nicht. Am vergangenen Sonntag sah das zwar schon besser aus, als der TSV beim BSC Sendling II seinen ersten Punkt der Saison holte (1:1) – dafür war der Kader nicht mehr so üppig besetzt. Einer der drei Einwechselspieler: Tobias Rehse. Bleibt zu hoffen, dass es an der Urlaubszeit lag. (mg)