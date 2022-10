TSV Neuried: U19 dreht Spiel gegen VfB Eichstätt - E1 und E2 mit Kantersiegen

Teilen

Josip Hrgovic und seine Jungs gewannen verdient gegen den VfB. © TSV Neuried

Die U19-Junioren des TSV Neuried haben sich in der Bezirksoberliga mit 3:2 gegen den VfB Eichstätt durchgesetzt.

Neuried – Roman Kriebel brachte die Gastgeber per Direktabnahme in Führung, Eichstätt kam durch einen fragwürdigen Strafstoß zum Ausgleich und legte kurz nach dem Seitenwechsel per Fernschuss noch einen Treffer nach. Durch Tore von Patrick Schmidt und einen von Kriebel verwandelten Foulelfmeter drehten die Neurieder Nachwuchsfußballer das Spiel aber noch und feierten einen laut Trainer Josip Hrgovic hochverdienten Sieg.

Einen ungefährdeten 5:0-Auswärtserfolg bejubelten die D3-Junioren des TSV. Die Grün-Weißen ließen dem TSV Gilching-Argelsried niemals wirklich Zeit zum Luftholen und hätten daher auch noch höher gewinnen können. Die Tore erzielten Leon Ott (2), Laurenz Grote, Maximilian Langhirt und Melvin Michl.

Die E1-Jugend gewann das Derby beim TSV Gräfelfing souverän mit 8:0. Die Gäste ließen kaum Torchancen des Gegners zu, Levi Beer (3), Armin Burkic (2), Ammin Grahic, Joni Brosch und Elias Lamine schossen einen deutlichen Sieg heraus.

Besonders erfolgreich verlief die Woche für die jungen Fußballer der E2. Sie gewannen zunächst 7:1 gegen den FC Ludwigsvorstadt und zeigten dabei tolles Kombinationsspiel. In die Torschützenliste trugen sich Maximilian Seefried (2), Simon Henkel, Demian Dovganyuk, Benedikt Gagel und Ludwig Fischer ein, hinzu kam ein Eigentor. Beim SC Armin musste Neuried zwei Tage später zwar ein Gegentor mehr einstecken, traf aber erneut siebenmal. Wieder waren Benedikt Gagel (2) und Demian Dovganyuk erfolgreich, Enes Buzoku gelang beim 7:2 sogar ein Viererpack.

E3 muss sich geschlagen geben - U8 unterliegt zweistellig

Die E3 verlor beim SC Armin hingegen 1:3. Nach 0:3-Halbzeitrückstand ließ Finley Warnig die Hoffnung auf eine Aufholjagd aufflammen. Mehr als zwei Aluminiumtreffer sprangen für den TSV aber nicht mehr heraus.

Ebenfalls beim SC Armin zu Gast war die U10. Sie feierte einen 3:1-Auswärtssieg und eroberte dank der Treffer von Lukas Ibler, Jonas Zeilbeck und Maxi Kruse Platz zwei.

Keine Mühe hatten die U9-Junioren beim BSC Sendling/JR Mirool. Beim 16:1 trafen Luis Schönl (6), Emre Sefket Oglou (3), Leo Büld (2), Tobias Getzlaff, Lennart Pucker und Miko Sönmezcicek, zudem erzwangen die Gäste zwei Eigentore.

Ein ähnlich einseitiges Spiel, aber als unterlegene Mannschaft, erlebte das zweite Neurieder U8-Team. Beim BSC Sendling lagen die Würmtaler schon zur Pause 0:7 hinten. Im zweiten Durchgang kassierte die Mannschaft zwar noch fünf weitere Gegentore, ließ beim 0:12 aber nie die Köpfe hängen. (te)