Pragmatischer und schlauer – TSV Neuried II will Klassenerhalt frühzeitig sichern

Teilen

Ferdinand Vetterl (l.) und Benjamin Prempeh gehören zum Stamm der Neurieder Zweiten. © Dagmar Rutt

Eine Vorbereitung nach Plan sieht anders aus. Nur ein einziges Testspiel haben die Kreisklasse-Fußballer des TSV Neuried II in den Wintermonaten bestritten.

Neuried – „Leider wissen wir noch nicht so genau, wo wir stehen“, sagt Efecan Ölmez. Er hätte gerne etwas öfter gespielt, die Tests wurden jedoch alle von den Gegnern aufgrund von Personalproblemen kurzfristig abgesagt. „Wir selbst hätten immer genügend Leute gehabt“, betont der TSV-Coach. Wenn das weiterhin vom Vater-Sohn-Duo Taner und Efecan Ölmez trainierte Team am Sonntag um 15 Uhr beim FC Anadolu Bayern sein erstes Pflichtspiel im neuen Jahr absolviert, muss es fast ohne Wettkampfpraxis loslegen.

Das einzige Vorbereitungsspiel gegen A-Klassist Sportfreunde Pasing wurde mit 4:2 gewonnen.

Und auch sonst war Efecan Ölmez mit dem Verlauf der vergangenen Wochen nicht unzufrieden. „Es gab Höhen und Tiefen“, fasst er zusammen. Man habe zwar weniger Spiele als geplant absolviert, dafür aber viel trainieren können. „Zu Beginn der Vorbereitung hatten wir drei Trainingseinheiten pro Woche“, berichtet Ölmez. Auch mit der Qualität und der Trainingsbeteiligung war er einverstanden. Anders als im Sommer, als fast jede Woche ein Kommen und Gehen herrschte, glaubt er nun, dass sich ein gewisser Kern der Mannschaft gebildet hat.

„In der Hinrunde waren wir etwas zu viele Spieler, die aber nicht alle regelmäßig im Training waren. Jetzt gibt es einen Kern von acht bis zehn Spielern, die fast immer da sind“, sagt der TSV-Coach. Dazu gehören die beiden erfahrenen Kapitäne, Ferdinand Vetterl und Benedikt Danquah, aber auch junge Spieler wie Mario Batarilo, Felix Thiessen oder Benjamin Prempeh. Torwart Markus Bever ist zudem nach längerer Verletzungspause zurückgekehrt.

Verlassen haben den Verein hingegen Ismail Fazliu (SC Maisach) und Furkan Sanal (SV Waldeck-Obermenzing II). Zum Bezirksliga-Team aufgerückt sind Mittelfeldspieler Mahdi Nabizadeh und Außenverteidiger Bruno Maurer.

Der Klassenerhalt soll frühzeitig klar gemacht werden

Für die Mannschaft, aktuell mit sieben Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz Neunter, geht es in den kommenden Wochen darum, so bald wie möglich den Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen. Sowohl die erste Mannschaft in der Bezirksliga als auch die dritte in der A-Klasse überwintern auf einem Abstiegsplatz. „Diesen Stress wollen wir uns möglichst ersparen. Dann können wir auch die anderen Mannschaften besser unterstützen“, sagt Ölmez.

Als ganz entscheidend sieht er dafür einen gelungenen Auftakt an: Nach dem Duell mit Anadolu geht es im Derby gegen die direkte Konkurrenz vom TSV Gräfelfing II, anschließend zu Tabellenführer NK Dinamo München und danach gegen Schlusslicht Herakles SV. Damit die Mannschaft im neuen Jahr die nötigen Punkte einfährt, wollen die Neurieder etwas pragmatischer und erfolgsorientierter agieren als bisher. „Wir sind mit unserer jungen Mannschaft in der Hinrunde zu oft ins offene Messer gelaufen. Wir haben uns vorgenommen, etwas schlauer und effektiver zu spielen“, kündigt Ölmez an. (Tobias Empl)