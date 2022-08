„Ähnlich wie Alphonso Davies“: Neuried-Coach Hgrovic schwärmt von Alleskönner Wippert

Sammelte zuletzt Argumente für einen Einsatz auf einer offensiveren Position: Lasse Wippert (l.). A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Flügelspieler Lasse Wippert wurde beim TSV Neuried erfolgreich zum Außenverteidiger umfunktioniert. Doch der 22-Jährige könnte bald wieder nach vorne rücken.

Neuried – Die Warnungen haben nichts genutzt. Vor dem Heimspiel des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried gegen den VfL Denklingen hatte Gäste-Coach Markus Ansorge gefordert, besonders auf den „flinken Lasse Wippert“ zu achten – offenbar vergeblich. Den Neurieder Treffer zum 1:1-Endstand erzielte ausgerechnet Wippert, und das auch noch per Fallrückzieher. „Es hat mich nicht überrascht, dass er dazu ansetzt. Er hat so etwas schon öfter mal probiert. Nur geklappt hat es bis jetzt halt nicht so oft“, sagt TSV-Coach Josip Hrgovic lachend.

Beim TSV Neuried herrscht derzeit offensichtlich gute Stimmung. Kein Wunder, schließlich hat das Team mit vier Punkten zum Auftakt gegen zwei Topteams ein Zeichen an sich selbst, aber auch an die Liga gesendet. Darauf ausruhen können sich die Kicker vom Sportpark jedoch nicht. Beim SV Aubing, der nach zwei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto hat, sind die Neurieder schon heute Abend wieder gefordert (18.30 Uhr, Kronwinkler Straße). Warum schon so früh in der Saison eine Englische Woche angesetzt worden ist, kann Hrgovic zwar nicht ganz verstehen, möchte aber das Beste daraus machen.

Zuletzt waren die Duelle zwischen Neuried und Aubing meistens recht torreich, und die Würmtaler verkauften sich gut. In den vergangenen drei Aufeinandertreffen mit dem Bezirksliga-Dino blieb Neuried ungeschlagen (5:1-Sieg, 4:3-Sieg, 2:2-Unentschieden). Hrgovic rechnet erneut mit einem offenen Spiel. „Aubing war in den letzten Jahren immer eine Mannschaft, die mitspielen wollte“, sagt er. Allerdings ist der Gegner nach einem Trainerwechsel im Sommer nur schwer einzuschätzen. Ex-Unterhaching-Profi Patrick Ghigani übernahm von Michael Lelleck, den man im Würmtal noch aus seiner Zeit zuvor beim SV Planegg-Krailling kennt.

Von seiner eigenen Mannschaft erwartet Hrgovic, dass sie über einen längeren Zeitraum ähnlich dominant auftritt wie in den Anfangsminuten gegen Denklingen. In dieser Phase stand der gelernte Offensivspieler Wippert – wie schon zum Saisonauftakt – noch als Außenverteidiger auf dem Platz. „Wir hatten auf der Position ein paar Probleme, und er bringt mit seiner Schnelligkeit und Physis alles für einen Außenverteidiger mit“, erklärt Hrgovic die Entscheidung. Den einen oder anderen Stellungsfehler könne der 22-Jährige durch seine Schnelligkeit „ähnlich wie etwa Alphonso Davies“ (Hrgovic) wieder ausbügeln. Nun stehen mit Nikola Sirovec oder David Topic jedoch wieder Alternativen parat, die auch gegen Aubing zum Einsatz kommen könnten.

„Lasse hat es ordentlich gemacht, aber grundsätzlich sehe ich ihn offensiv noch stärker“, betont Hrgovic. Bereits gegen Denklingen rückte Wippert gut eine halbe Stunde vor Spielende ins Mittelfeld – und sammelte mit seinem Traumtor gute Argumente, auch in Zukunft weiter vorne spielen zu dürfen. (Tobias Empl)