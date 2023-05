TSV Neuried: Maximilian Schwahn in Topform für den Abstiegskampf

Maximilian Schwahn erzielte gegen Wolfratshausen zwei Treffer. Foto: TSV © TSV

Mit dem 5:0-Sieg gegen den BCF Wolfratshausen am Samstag hat der TSV Neuried ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Bezirksliga Süd gesetzt.

Neuried – Dabei zeigten sie auch eine Qualität, die in der Vergangenheit nicht immer zu den größten Stärken der Grün-Weißen gezählt hatte: Effizienz. Besonders im ersten Durchgang war nahezu jeder Torschuss der Gastgeber ein Treffer.

Einen wichtigen Anteil an dem Kantersieg hatte Mittelstürmer Maximilian Schwahn. Bereits in der zweiten Minute köpfte der Angreifer eine Flanke von Thomas Maier freistehend ein. Kurz vor der Halbzeitpause erahnte er einen zu kurzen Rückpass der Gäste und erzielte das vorentscheidende 3:0, nach dem Seitenwechsel gelang ihm auch noch eine Torvorlage. Der 30-jährige Stürmer hat nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr zuletzt wie die gesamte Mannschaft zu seiner Form gefunden. Seit der Winterpause gelangen ihm in acht Einsätzen fünf Tore und fünf Torvorlagen. (te)