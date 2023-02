Grilleinladung als Zusatzmotivation: Neuried besiegt Ingolstadt deutlich

Aushilfstrainer und zweifacher Torschütze: Erik Martori (r.) gewann mit dem TSV Neuried 10:6. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach drei sieglosen Spielen sind die bereits geretteten Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Neuried – Gegen den MTV 1881 Ingolstadt feierten die Grün-Weißen am Sonntag einen verdienten 10:6-Erfolg (3:0). „Wir haben gut gespielt und freuen uns sehr über den Sieg“, sagte Neurieds spielender Co-Trainer Erik Martori.

In Abwesenheit des privat verhinderten Cheftrainers Mathieu Jerzewski hatte Martori, gemeinsam mit Kagan Brinkwirth, das Coaching übernommen. „Natürlich ist es so etwas anstrengender, aber alles hat gut funktioniert, und zum Glück war Kagan auch da“, sagte Martori.

Die Gastgeber spielten eine starke erste Halbzeit und belohnten sich mit drei Treffern durch Marcel Nirschl, Erik Nehrhoff und David Voboril. Nach dem Ingolstädter 1:3 zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten Denys Karmazyn und Alejandro Lopez auf 5:1 für den TSV. Anschließend warfen die Gäste im Powerplay alles nach vorne, die Neurieder wurden etwas nervös, und Ingolstadt kam trotz Martoris zwischenzeitlichem 6:3-Treffer drei Minuten vor Spielende zum 6:6-Ausgleich. Doch in den Schlussminuten rissen die Hausherren aus dem Würmtal das Spiel wieder an sich: Martori, Nehrhoff sowie Karmazyn mit zwei weiteren Treffern schossen einen am Ende deutlichen 10:6-Sieg heraus.

Der unbedingte Siegeswille hing möglicherweise auch mit einer Zusatzmotivation zusammen: Sollten sie aus den drei abschließenden Saisonspielen vier Punkte holen, werde er die Mannschaft zum Grillen einladen, hatte Torjäger Karmazyn angekündigt. Nun reicht den Grün-Weißen dafür ein Punkt aus den verbleibenden zwei Spielen. (te)

TSV Neuried – MTV 1881 Ingolstadt 10:6 (3:0)

TSV Neuried: dos Santos, Alicic; Nehrhoff, Vlahovic (C), Schlaack, Nirschl, Voboril, Lopez, Karmazyn, Martori

Tore: 1:0 Nirschl (10.), 2:0 Nehrhoff (20.), 3:0 Voboril (20.), 3:1 Lovric (22.), 4:1 Karmazyn (23.), 5:1 Lopez (25.), 5:2 Filipovity (25.), 5:3 Lovric (29.), 6:3 Martori (31.), 6:4 Bilotserkivets (31.), 6:5 Filipovity (34.), 6:6 Bilotserkivets (37.), 7:6 Martori (38.), 8:6 Karmazyn (39.), 9:6 Nehrhoff (40.), 10:6 Karmazyn (40.)