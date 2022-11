„Den Schiri geschlagen“ - Spieler vom MTV Ingolstadt flippt aus und sorgt für Spielabbruch

Krenar Emini sorgte für den Spielabbruch, indem er die Hand des Schiedsrichters wegschlug. © FuPa

Seit Jahren schon trainiert Mathieu Jerzewski die Regionalliga-Futsaler des TSV Neuried und hat in dieser Zeit viele hitzige Partien erlebt.

Neuried – An einen Vorfall wie am vergangenen Samstag kann er sich aber nicht erinnern. Das Auswärtsspiel seiner Neurieder gegen den MTV 1881 Ingolstadt wurde am Wochenende wegen Gewalt seitens der Hausherren gegen den Unparteiischen abgebrochen.

Die bis dahin ausgeglichene Regionalliga-Partie mit Chancen auf beiden Seiten, in der die Gastgeber nach einem Treffer von Krenar Emini mit 1:0 führten, war bereits nach 14 Minuten beendet: Der Torschütze erhielt vom Schiedsrichter zunächst die Gelb-Rote Karte und reagierte daraufhin wütend. Jerzewksi schildert die Szene wie folgt: „Der Gegner hat nach Gelb-Rot den Schiri geschlagen, genauer: seine Hand weggeschlagen, die mit der Roten Karte. Und daraufhin sagte der Schiri vehement: ,Das Spiel ist abgebrochen.‘“

Eminis Vergehen, das zur Ampelkarte geführt hatte, hatte Jerzewski gar nicht genau mitbekommen. „Ich habe erst nach der Karte die Szene gesehen. Ball wegschlagen, wenn ich mich recht erinnere, war der Auslöser“, erklärte der TSV-Coach. Jerzewski hat kein Verständnis für die Reaktion des Ingolstädter Spielers: „Das war unbeschreiblich inakzeptabel, dieses Verhalten. Ich kann nur den Kopf schütteln, Gewaltanwendungen gegen Unparteiische haben im Sport nichts zu suchen.“

Wie die abgebrochene Partie nun gewertet oder ob sie wiederholt wird, ist noch nicht bekannt. Jerzewski: „Es wurde auf das Sportgericht verwiesen. Wir müssen abwarten.“

MTV 1881 Ingolstadt – TSV Neuried: Abbruch beim Stand von 1:0

TSV Neuried: dos Santos, Alicic; Costinha Goncalves, Smolniakov, Vlahovic (C), Schlaack, Nirschl, Stohniienko, Frias Alonzo, Lopez, Karmazyn

Tor: 1:0 Emini (4.)

Gelb-Rote Karte: Emini/Ingolstadt (14.)