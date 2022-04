TSV Neuried: Weiter freier Fall - Niederlage gegen Mitabstiegskonkurrenten MTV Berg

Nach Führung noch überlaufen: Der TSV Neuried um Marko Ralic (r.) verlor zu Hause gegen Berg. © Schönwälder

Der TSV Neuried taumelt weiter in Richtung der Abstiegsplätze. Unter der Woche zog man im Kampf um die Klasse gegen den MTV trotz Führung den Kürzeren.

Neuried – Die Serie ist gerissen: Nach mehreren Heimsiegen in Folge in den direkten Duellen zwischen TSV Neuried und MTV Berg hatten am Mittwochabend die Gäste das bessere Ende für sich. Trotz Rückstandes setzten sich die Bezirksliga-Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees mit 2:1 (0:0) durch und feierten im Sportpark ihren ersten Sieg des Jahres. Neuried rutscht nach der Niederlage dagegen immer näher an die Abstiegszone.

Die ersten 45 Minuten begannen mit Dauerdruck des TSV. Zwingende Torabschlüsse waren jedoch Mangelware. Das war zu wenig angesichts der Zweikampfstärke der Hausherren, die nur durch Fernschüsse ein wenig Gefahr ausstrahlten. Der MTV kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus, verteidigte aber immerhin sein Tor ganz ordentlich.

TSV Neuried: Bezirksligist gibt Sieg nach Führung aus der Hand

Nach rund 30 Minuten schossen die Berger zum ersten Mal Richtung TSV-Kasten – Sarek Suplits Freistoß ging jedoch bezeichnenderweise in den Neurieder Nachthimmel. Dennoch waren die Gäste danach plötzlich präsenter und bekamen die große Chance zum 1:0: Maximilian Simm kam bei seinem Alleingang aufs Tor der Gastgeber jedoch nicht an Neurieds Keeper Markus Bever vorbei. Folgerichtig stand es zur Pause torlos 0:0.

Die zweite Halbzeit begann wild, plötzlich stürmten beide Mannschaften nach vorne. Der erste Neurieder Angriff führte gleich zum 1:0: Jonas Einloft traf mithilfe von MTV-Torwart Florian Lerch, der den Ball durchrutschen ließ. Doch die Gäste hatten gleich zwei passende Antworten. Nach einer Hereingabe von Suplit bugsierte Einloft das Spielgerät ins eigene Tor. Kurz darauf bediente der eingewechselte Patrick Allihn Fabian Kaske, der von der Strafraumgrenze einschob. Die Gastgeber stemmten sich gegen die Niederlage, blieben in der Folge aber zu harmlos. Daran änderten auch die überraschenden Einwechslungen der zuletzt pausierenden Florian Kröss und Nicolas Höhne nichts.

Bitter für Jonas Einloft: Nach seinem Führungstreffer war der TSV Neuried-Akteur mitverantwortlich am Ausgleich

„Wir müssen schauen, dass wir irgendwie Kräfte sparen für das Wochenende. Die Englischen Wochen sind nach unseren Corona-Problemen Gift“, erklärte Neurieds Trainer Daniel Dörfler. Die Niederlage war für ihn schwer zu ertragen. „Da belohnen wir uns endlich mit der Führung – und dann so was. Da ist man sprachlos“, sagte er.

Bergs Trainer Wolfgang Krebs war froh über die Wende nach schwachem Start: „In der ersten Halbzeit waren wir sehr schlecht, da hat nichts geklappt. Aber die Reaktion auf den Rückstand war überragend.“ Der MTV konnte so den Nichtabstiegsplatz verteidigen. „Hoffentlich können wir am Samstag gegen Hertha gleich nachlegen“, so Krebs. (Tobias Huber)