„Höher hätte es nicht sein müssen“ – TSV Neuried bleibt bei Kantersieg erstmals ohne Gegentor

Daniel Dörfler und sein Team feierten einen wichtigen Dreier. © Dagmar Rutt

Pflicht erfüllt: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried sicherten sich gegen den Tabellenvorletzten MTV Berg am Samstag drei wichtige Punkte.

Neuried – Die Neurieder fegten den einstigen Angstgegner zu Hause mit 6:0 vom Platz. Nach Spielende hatte Maximilian Schwahn noch eine besondere Bitte an Wolfgang Krebs. „Lasst Euch nicht hängen und nehmt unseren Konkurrenten noch den einen oder anderen Punkt ab“, sagte der Stürmer des TSV Neuried im Gespräch mit dem Trainer des MTV Berg. Das konnte dieser nicht versprechen, schließlich war sein Team nach desaströser Vorstellung beim TSV am Samstag mit 0:6 (0:2) untergegangen.

Aber vielleicht brauchen die Grün-Weißen auch gar keine Unterstützung mehr und schaffen die Rettung aus eigener Kraft. Die Vorstellung am Samstag wirkte jedenfalls über weite Strecken sehr reif. „Nur bei der Verwertung der Torchancen hätten wir konsequenter sein müssen“, sagte Coach Daniel Dörfler.

Die Gastgeber agierten von Beginn an sehr entschlossen und ließen dem Tabellenvorletzten der Bezirksliga Süd wenig Luft zum Atmen. Das frühe 1:0 durch Jonas Einloft, der nach schwacher Klärung der Gäste, aus halbrechter Position ins lange Eck vollstrecke, half dem TSV bei seinem Vorhaben. „Beim angeschlagenen Gegner hat der Kopf nach dieser Situation zugemacht“, urteilte Dörfler.

Bestes Beispiel war das 2:0 durch Thomas Maier. Schwahn hatte einen Freistoß aus halblinker Position für Maier quer gelegt. Der MTV reagierte zu spät, und schon lag der TSV komfortabel vorne. „Am Anfang der zweiten Halbzeit waren wir dann aber zu passiv“, bemängelte Dörfler. Der offensiv harmlose Gast konnte daraus jedoch nichts machen. Erst als Lasse Wippert zu einem Solo in den Berger Strafraum ansetzte und unfair gestoppt wurde, waren die Neurieder Fußballer wieder in der Spur. Maier verwandelte den Strafstoß souverän (64.). Danach hatten die Hausherren leichtes Spiel und kamen zu zahlreichen Möglichkeiten.

Davon verwandelten Paul Greger sowie die beiden Joker Nikolas Kellner und Nikola Matovic jeweils eine. „6:0 ist aber schon okay. Höher hätte es auch nicht sein müssen“, resümierte Dörfler. So oder so war es der höchste Saisonerfolg des TSV. „Uns freut natürlich besonders, dass wir zu null gespielt haben. Das ist uns in dieser Saison noch nicht einmal gelungen“, sagte Dörfler.

Die Neurieder haben nun wegen der vorverlegten Partie gegen Penzberg ein Wochenende spielfrei. Im Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen geht es dann am 6. Mai wieder um eminent wichtige Zähler. Gegen einen direkten Konkurrenten muss der TSV unbedingt nachlegen, um die Relegation zu vermeiden. (Tobias Huber)