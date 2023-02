Wiedersehen nach Spielabbruch: Neuried empfängt Infolstadt

Julian Briones-Montoya fehlt Neuried im Heimspiel gegen Ingolstadt. Foto: TSV © TSV

Mangelnder Respekt gegenüber dem Schiedsrichter ist im Sport ein Dauerthema. Erst am vergangenen Wochenende ließ sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zu einer viel diskutierten verbalen Entgleisung hinreißen.

Neuried – Im Amateurbereich ist der Umgangston oft noch deutlich rauer, immer wieder kommt es auch zu Übergriffen. Der dem Fußball verwandte Futsal bildet da keine Ausnahme, wie Mathieu Jerzewski, Trainer von Futsal-Regionalligist TSV Neuried, festgestellt hat. Auch wenn er betont, dass es grundsätzlich etwas fairer zugehe.

Seine Mannschaft bekam in dieser Saison aufgrund eines Spielabbruchs sogar drei Punkte am Grünen Tisch. Im Gastspiel beim MTV 1881 Ingolstadt im November hatte ein Spieler der Hausherren dem Schiedsrichter nach dessen Zücken der Gelb-Roten Karte auf die Hand geschlagen (wir berichteten). Gefreut über die Wertung nach Spielabbruch hat sich Jerzewski nicht, wie er vor dem Rückspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Am Sportpark) betont: „Wir sitzen im gleichen Boot, wollen uns also unter optimalen Gegebenheiten und Vorleben des Fairness-Gedankens sportlich einem Leistungsvergleich unterziehen. Ich bin nicht begeistert, wenn wir aufgrund eines Abbruchs wertvolle Spielpraxis verlieren.“

Neurieds Coach geht aber davon aus, dass es im Rückspiel, bei dem sowohl Jerzewski selbst aus privaten Gründen als auch einige seiner Spieler wie Pavlo Stohniienko oder Julian Briones-Montoya fehlen werden, ruhiger zugeht. Die Tabellenkonstellation spricht dafür, beide Teams haben den Klassenerhalt bereits sicher. (te)