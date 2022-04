TSV Neuried: Erneute Niederlage - Reserve zieht gegen Dinamo München den Kürzeren

In der Offensive kann sich der Kreisklassist auf die individuelle Klasse von Nikola Matovic (r.) und Co. verlassen. © DAGMAR RUTT

Wie schon vor einem Monat unterlag Neuried dem NK Dinamo München. Das Hinspiel endete auch 3:1. Trainer Florian Adam zog die Parallelen zur Partie nach Spielende.

Neuried – „Es war wie im Hinspiel“, stellte Florian Adam nach der Auswärtspartie bei Dinamo München nüchtern fest. Und der Trainer des TSV Neuried II meinte nicht nur das identische Ergebnis. Wie schon beim 1:3 einen Monat zuvor „hat sich Dinamo hinten reingestellt, haben wir das Spiel gemacht und haben vorne nicht konsequent zu Ende gespielt“, sagte Adam. Chancen für Neuried waren aber durchaus da. Der Trainer, der sich mangels Personal einmal mehr selbst aufstellen musste, hatte nach fünf Minuten die erste Gelegenheit, traf aber nur den Pfosten. Weitere Gelegenheiten folgten.

Nach einer dennoch torlosen ersten Hälfte gerieten die Neurieder im zweiten Durchgang früh in Rückstand. Aleksandar Kolundzic brachte Dinamo in der 50. Minute nach einem Fehlpass im Neurieder Spielaufbau in Führung. Gut zehn Minuten später zeigte der Schiedsrichter nach einem klaren Foul im Neurieder Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Drazen Bilogrevic verwandelte für die Hausherren.

Schnell brachte Jonas Prangenberg die Neurieder wieder heran, nachdem Maximilian Kriebel zur Grundlinie durchgelaufen war und den Ball zu ihm zurückgelegt hatte. So blieb die Partie bis zum Schluss spannend. Erst in der achten Minute der Nachspielzeit sorgte Dinamos Antonio Tomic mit dem 3:1 für die endgültige Entscheidung. Adam, der selbst mitgespielt hatte, fand: „Dafür, dass wir mit Spielern aus der ersten, der zweiten und der dritten Mannschaft angetreten sind, dazu noch A-Jugendliche, haben wir gar nicht so schlecht gespielt.“ (sr)

NK Dinamo München – TSV Neuried II 3:1 (0:0) TSV Neuried II: Gleißner; Chaabane, Daniilakis, Danquah, Mahmud, Kriebel, R.Pösl, D.Ralic (C), Adam, Neziri, Prangenberg; Zipfel

Tore: 1:0 Kolundzic, 2:0 Bilogrevic (61./FE), 2:1 Prangenberg (63.), 3:1 Tomic (90.+8)