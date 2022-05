TSV Neuried Futsal: Auftakt zur Mission Pokalsieg - „Dort wollen wir hin“

Neurieds Futsal-Coach Mathieu Jerzewski nimmt den Pokalwettbewerb sehr ernst. © Dagmar Rutt

Die Futsaler des TSV Neuried greifen wieder an. Trainer Mathieu Jerzewski ruft den Pokalsieg als Ziel aus und spricht über den hohen Stellenwert des Cups.

Neuried – Kaum ist die alte Saison vorbei, geht für Futsal-Regionalligist TSV Neuried bereits die neue Spielzeit los. Seit einigen Wochen befindet sich das Team von Trainer Mathieu Jerzewski schon wieder im Training – und ab diesem Samstag wird es erneut ernst: Dann treten die Neurieder beim Futsal Club Regensburg zum ersten Gruppenspiel im diesjährigen Verbandspokal an (10.30 Uhr, Isarstraße).

„Unser Anspruch ist der Pokalsieg. Dort wollen wir hin.“

Am Verbandspokal nehmen sechs ambitionierte bayerische Futsal-Teams teil. In zwei Dreiergruppen, in denen mit Hin- und Rückspiel gegeneinander gespielt wird, kommen jeweils die ersten beiden Mannschaften ins Halbfinale. Neben Bayernligist Regensburg (Jerzewski: „Freundlich, sympathisch und motiviertes Trainerteam“) bekommt es Neuried mit Ligakonkurrent FC Deisenhofen zu tun, in Gruppe B spielen der SVK Futsal Allgäu, die Futsal Panthers Ingolstadt und der TSV 1860 München. „Wir nehmen den Pokal sehr ernst“, sagt der TSV-Coach und kündigt an: „Unser Anspruch ist der Pokalsieg. Dort wollen wir hin.“

Er bewertet die Einführung des nach 2019 zum zweiten Mal ausgetragenen Wettbewerbs rundum positiv: „Es ist ideal, dass durch den bayerischen Pokal ein ganzjähriger Betrieb möglich ist. Für reine Futsalteams ist das sehr wichtig.“ Zur Verfügung steht Jerzewski ein breiter Kader, zwei Neuzugänge sind allerdings noch nicht spielberechtigt. (te)