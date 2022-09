Futsal: TSV Neuried startet in seine fünfte Regionalligasaison

Der TSV Neuried startet in seine fünfte Regionalliga-Saison. © imago sportfotodienst

Die Futsaler des TSV Neuried starten am Samstag um 16.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Aufsteiger SV Darmstadt 98 in ihre bereits fünfte Saison in der Regionalliga Süd.

Neuried – Die Regionalliga birgt für die Neurieder einen hohen sportlichen Reiz, bringt aber auch lange Auswärtsfahrten mit sich. Gut 400 Kilometer Anfahrt muss das Team von Trainer Mathieu Jerzewski am Spieltag mit einem vom Verein gestellten Kleinbus und einem privaten PKW hinter sich bringen. „Prinzipiell gilt: Je professioneller die Rahmenbedingungen, desto angenehmer die Anreise“, sagt Jerzewski und lässt durchblicken, dass in dieser Hinsicht für sein Team noch Luft nach oben ist. Von der strapaziösen Anfahrt lassen sich die Neurieder aber nicht die Vorfreude auf den Saisonstart nehmen. „Ich nehme es, wie es ist. Die Vorfreude ist riesig, das gesamte Team ist hoch motiviert“, betont der TSV-Coach.

Der langjährige Neurieder Cheftrainer, der inzwischen von Erik Martori als spielender Co-Trainer unterstützt wird, sieht seine Mannschaft für den Start gut gerüstet. „Wir Trainer sind sehr zufrieden mit der Vorbereitung“, erklärt Jerzewski. Man habe alle Trainingsinhalte wie geplant umsetzen können. Auch von der 2:10-Niederlage gegen SSV Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende lässt sich der TSV nicht aus der Ruhe bringen. Jerzewski hofft jedoch, dass seine Mannschaft aus der Testspiel-Niederlage die richtigen Lehren zieht. Um zu gewinnen, müsse das Team die gegen Regensburg ersichtlichen Fehlerketten abstellen und das eigene Spiel umsetzen.

Personell wird Neuried nicht in Bestbesetzung antreten. Aufgrund des vergrößerten Kaders sind die Ausfälle jedoch inzwischen etwas leichter zu kompensieren. Mit Denys Karmazyn steht ein Neuzugang definitiv im Kader. (te)