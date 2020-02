Trainer der dritten Mannschaft ersetzt Duo Sözer/Kabalakli beim Kreisliga-Team

von Tobias Empl schließen

Im Kampf um den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft setzt der TSV Neuried auf einen Trainerwechsel. Spielertrainer Rehse löst Trainerduo Sözer und Kabalakli ab.

Neuried – Im Kampf um den Klassenerhalt der zweiten Mannschaft setzt der TSV Neuried auf einen Trainerwechsel. Die Zusammenarbeit mit dem erst im Sommer verpflichteten Duo Hüseyin Sözer und Cenkhan Kabalakli wurde nach Ablauf der Hinrunde in beidseitigem Einvernehmen beendet. Diese im Dezember intern getroffene Entscheidung gab der Verein nun in einer Pressemitteilung offiziell bekannt. „Trotz der großen fachlichen Fähigkeiten und des hohen Engagements von Hüseyin und Cenk konnte die Durchgängigkeit in der Zusammenarbeit im Herrenbereich nicht auf das erforderliche Niveau gebracht werden, um die sportlichen Ziele in allen Mannschaften zu erreichen“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Stefan Kriebel.

Für die Nachfolge setzt man Am Sportpark auf eine interne Lösung: Tobias Rehse, langjähriges Vereinsmitglied und bereits seit eineinhalb Jahren Trainer der dritten Mannschaft des TSV, ist nun zusätzlich auch noch für das Kreisliga-Team zuständig. Er soll die nach nur sieben Punkten aus 14 Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz liegende Mannschaft aus der Gefahrenzone führen. Lange über seine Entscheidung nachgedacht hat Rehse trotz der nun auf ihn zukommenden Doppelbelastung nicht. „Ich wollte dem Verein einfach helfen“, sagt der 32-Jährige. Unterstützt wird er durch den Sportlichen Leiter, Davide Taurino, und den Co-Trainer der ersten Herren, Josip Hrgovic.

Zu kämpfen hat die offiziell als U23 fungierende zweite Mannschaft vor allem mit Spielermangel. Bereits unter Vorgänger Hrgovic war die Reserve personell chronisch unterbesetzt. In der Vorsaison rückte der Abstieg in die Kreisklasse bereits gefährlich nahe, doch mit tatkräftiger Unterstützung vieler A-Junioren und einiger verdienter Altherrenspieler gelang über den Umweg Relegation noch der Klassenerhalt.

Das neue Trainergespann hatte ebenfalls nur einen kleinen Kader zur Verfügung. Nach dem Auftaktsieg gegen Schlusslicht SV Akgüney Spor München blieben die Grün-Weißen wochenlang punktlos, erst gegen Ende der Hinrunde konnten noch vier weitere Zähler gesammelt werden. Von dem neuen Übungsleiter erhofft man sich nun vor allem eine bessere Verzahnung mit den übrigen Neurieder Teams. Rehse vermutet, dass ihm die Zusammenarbeit dank seiner langjährigen Kenntnisse der Neurieder Strukturen etwas leichter fallen könnte als seinen Vorgängern. Einmal pro Woche werden zweite und dritte Mannschaft künftig gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen, das dienstägliche Training der U23 findet weiterhin gemeinsam mit der A-Jugend statt. Abteilungsleiter Kriebel betont: „Die für den Klassenerhalt der U23 erforderlichen Punkte können wir nur erreichen, wenn wir wirklich an einem Strang ziehen.“

An den fachlichen Kompetenzen sind Sözer und Kabalakli wohl nicht gescheitert. Beiden wurde angeboten, dem TSV in anderer Funktion erhalten zu bleiben. Während Sözer sich noch bedeckt hält, hat Kabalakli inzwischen bereits ein neues Amt angetreten: Er coacht seit Jahresbeginn den FC Fürstenried, Aufstiegsanwärter in der Kreisklasse 3. Bei einem Testspiel am Wochenende kam es bereits zu einem ersten Wiedersehen. Kabalakli: „Aufgrund der Umstrukturierung der zweiten Mannschaft kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Ich wünsche dem TSV nur das Beste.“