„Viele defensive Fehler auf beiden Seiten“ - TSV Neuried entscheidet Torfestival für sich

Schon wieder in Torlaune: Maximilian Schwahn (r.), Neurieds erfolgreichster Stürmer in dieser Saison, traf doppelt. © dr

Der TSV Neuried geht siegreich in die Vorbereitungsphase. Mit 4:3 setzen sich die Hausherren gegen den SV Manching durch. Das Bezirksligaduell war ein echter Hingucker.

Neuried – Fußball-Bezirksligist TSV Neuried ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Im ersten Testspiel unter der Leitung des neuen Trainergespanns Josip Hrgovic und Daniel Dörfler gelang den Neuriedern am Sonntag ein 4:3-Erfolg (2:3) gegen den Tabellenvierten der Bezirksliga Nord, SV Manching. „Es war ein typisches erstes Spiel nach einer längeren Pause. Wir haben viel ausprobiert, und es hat noch nicht alles funktioniert. Aber die Mannschaft hat Charakterstärke bewiesen und dadurch das Spiel noch gedreht“, sagte Hrgovic.

Im ersten Durchgang fielen die Tore nahezu im Fünf-Minutentakt: Die Gastgeber – bei denen mit Deniz Pueseli (zuletzt vereinslos, davor Gautinger SC und SC Pöcking-Possenhofen) sowie dem früheren Neurieder Jugendspieler Ismail Fazliu (TSV Großhadern) zwei Winter-Neuzugänge in der Startelf standen – gingen bereits nach sechs Minuten durch Maximilian Schwahn in Führung. Nur fünf Minuten später erzielten die Gäste den Ausgleich. Patrick Gegenbauer traf zwar wenig später zur erneuten Neurieder Führung (17.), doch auch diese hielt nicht lange: Nach zwei weiteren Manchinger Treffern (21., 33.) gingen die Hausherren mit einem 2:3-Rückstand in die Halbzeitpause. „Es gab viele defensive Fehler auf beiden Seiten“, analysierte Hrgovic, der damit aber zu dem frühen Vorbereitungszeitpunkt und bei einigen auf ungewohnten Positionen eingesetzten Spielern gerechnet hatte. „Fehler an sich sind nicht das Problem. Wichtig ist, dass wir daraus lernen“, so der TSV-Coach.

Immerhin: Nach dem Seitenwechsel kam kein weiterer Gegentreffer hinzu, und die mit nun sechs frischen Spielern agierenden Neurieder drehten die Partie noch: Zunächst provozierte Thomas Maier mit einem scharfen Querpass ein Eigentor aus kurzer Entfernung (61.), kurz vor Spielende setzte erneut Schwahn mit einem verwandelten Elfmeter nach Foul an Jonas Einloft den Schlusspunkt (87.). (Tobias Empl)