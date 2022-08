TSV Neuried: Gegenbauer monatelang verletzt - Hinrunde nach vier Spielen beendet

Bitterer Ausfall: Bei Neurieds Vizekapitän Patrick Gegenbauer (r.) bestätigte sich die Diagnose Kreuzbandriss. A-Foto: dr © DAGMAR RUTT

Vier Spiele, zehn Punkte: Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried haben nach der verkorksten Rückrunde der Vorsaison einen fast perfekten Saisonstart hingelegt.

Neuried – Einen wichtigen Anteil daran hatte Patrick Gegenbauer. Der etatmäßige Sechser fungierte als Abwehrchef, rückte bei Bedarf aber auch ins Mittelfeld vor und leitete etwa am ersten Spieltag bei der SpVgg 1906 Haidhausen das späte 3:2-Siegtor ein. Beim Auswärtsspiel in Aubing verwandelte der 25-Jährige den entscheidenden Strafstoß zum 2:1-Sieg.

Doch nicht nur am Samstag gegen den SV Raisting (14 Uhr, Am Sportpark), sondern in den kommenden Monaten muss der TSV Neuried nun ohne seinen Vizekapitän auskommen. Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Gegenbauer erlitt beim 2:1-Sieg gegen den SV Bad Heilbrunn einen Kreuzbandriss. Die bittere Diagnose kam nicht mehr überraschend, auch der Spieler selbst hatte es bereits geahnt. „Er hat es sehr gefasst aufgenommen. Er fährt jetzt erst einmal in den Urlaub und konzentriert sich dann darauf, so bald wie möglich zurückzukommen“, berichtet TSV-Trainer Josip Hrgovic.

Klar ist: Der Ausfall schmerzt. „Er wird uns sehr fehlen, wegen seiner Spielweise, aber auch wegen seiner Mentalität. In unserer jungen Mannschaft ist er einer der wenigen erfahrenen Spieler und sehr wichtig für uns“, so der Neurieder Übungsleiter. Er fordert nun von seinem Team: „Die anderen müssen jetzt auch für ihn spielen und ein paar Prozent mehr Verantwortung übernehmen. Wir wollen ihm das Zuschauen so leicht wie möglich machen.“

Gegenbauers Platz in der Innenverteidigung könnte Paul Greger übernehmen. Der 22-Jährige, wie Gegenbauer Linksfuß, ist nach seinem halbjährigen USA-Aufenthalt bereits seit vier Wochen wieder im Training und kam bereits zu einigen Einsätzen als Einwechselspieler. „Fit ist er, nur fußballerisch musste er erst mal wieder reinkommen“, sagt Hrgovic. Eine weitere Option wäre Youngster Camillo Kaspar (19).

Beim gegen Bad Heilbrunn ebenfalls verletzt ausgewechselten Keeper und Kapitän Konstantin Kühnle hat sich die Verletzung dagegen als weniger schlimm herausgestellt. „Er hat Probleme am Hüftbeuger, aber wir hatten Glück im Unglück. Vielleicht kann er schon am Samstag wieder spielen“, sagt Hrgovic. Sollte es bei Kühnle an diesem Wochenende noch nicht für einen Einsatz reichen, wird ihn wohl erneut Markus Bever ersetzen. Dominik Gleißner fehlt krankheitsbedingt.

Ansonsten wird sich die Erfolgself der vergangenen Spiele wohl nur wenig verändern. Mit Alpay Uslu und Jacob Lechner stoßen zudem zwei Urlaubsrückkehrer zum Team, das bereits mit einem Unentschieden die Tabellenspitze wieder vom punktgleichen Aufsteiger TSV Murnau zurückerobern könnte, der dank eines 6:1-Erfolgs gegen den MTV Berg am Dienstag ebenfalls zehn Punkte auf dem Konto hat.

Bei Gegner Raisting hingegen läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Nach Platz vier in der Vorsaison galt das Team von Spielertrainer Johannes Franz als einer der Kandidaten auf die vorderen Plätze, findet sich mit zwei Punkten aus vier Spielen aber auf dem letzten Platz wieder. „Das wundert mich, ich habe sie als sehr schwer zu bespielende Mannschaft in Erinnerung. Aber ich denke nicht, dass sie lange unten stehen werden“, sagt Hrgovic. Er rechnet mit einem zweikampfstarken und nach dem verkorksten Saisonauftakt hoch motivierten Gegner. In der Vorsaison endeten beide Spiele 1:1.

Hrgovic selbst wird am Samstag allerdings nicht im Sportpark dabei sein, Trainerkollege Daniel Dörfler ist vorerst alleine für das Team verantwortlich. Wegen der Hochzeit von Bernard Crnjak, Spieler von Liga-Rivale MTV Berg, weilt Hrgovic als einer der Trauzeugen eine Woche in Kroatien. Dort wird er am Samstag voraussichtlich gespannt vor dem Laptop sitzen. Er kündigt an: „Das Spiel lasse ich mir nicht entgehen.“